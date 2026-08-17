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Mina Vrbaški objavila je na Instagramu da već neko vreme trpi, kako je navela, maltretiranje i uznemiravanje od nepoznatih ljudi, te da će potražiti pomoć nadležnih institucija.

Mi smo stupili u kontakt sa bivšom zadrugarkom, koja nam je otkrila sve detalje. Ona je istakla da godinama dobija pisma, a sada je u sve upleten i njen dečko Viktor Gagić, što je dodatno uznemirava.

- Već nekoliko godina unazad suočavam se sa neprijatnostima i uznemiravanjem kroz pisma koja mi povremeno stižu. Ono što je posebno uznemirujuće jeste činjenica da se čas potpisuje ili predstavlja kao muškarac, čas kao žena, zbog čega u početku nisam znala ko stoji iza svega toga. Međutim, na početku ovog maltretiranja uspela sam da dođem do određenih saznanja o tome ko bi mogao da bude osoba koja stoji iza svega. Sada, kada se sve ponovo pokrenulo, želim da budem veoma oprezna i da ništa ne tvrdim dok ne budem imala potvrdu i konkretne dokaze - rekla je Mina.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Ona je istakla da ovoga puta neće odustati dok stvari ne istera na čistac.

- Ovoga puta, međutim, nemam nameru da stanem na pola puta. Kada budem sigurna ko je osoba koja godinama stoji iza svega ovoga, obratiću se nadležnim institucijama i insistirati da se ceo slučaj ispita do kraja i da se sve činjenice izvedu na čistac. Predugo sam ćutala i pokušavala da ignorišem stvari koje su me uznemiravale. Sada su ponovo počela da stižu pisma, a sve je otišlo predaleko, jer se ne tiče samo mene, već i mog partnera - istakla je Vrbaški i dodala:

Ne želim nikoga da optužujem bez dokaza niti da vodim bilo kakav javni rat. Želim samo da se utvrdi istina. Sačuvala sam ono što imam i, ukoliko se potvrdi ono u šta sumnjam, ovaj put neću odustati dok se sve ne razjasni i dok osoba koja stoji iza svega ne bude pozvana na odgovornost kroz institucije sistema. Za mene ovo više nije neprijatnost koju mogu da ignorišem. Ovo je nešto što traje godinama i što mora da dobije svoj epilog - navela je Mina.

kurir / pink

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