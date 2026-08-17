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Teodora Delić je odlučila da ogoli dušu, pa iznela nepoznate detalje života, ali i turbulentnog odnosa sa bivšim izabranikom Nenadom Macanovićem Bebicom.

Najpre, otkrila je da li je istina da je na operacije potrošila više od 20.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

- Ne. Ne bih rekla da je 20.000 evra. Samo sam uradila grudi i estetsku operaciju nosa, tako da to je otprilike možda sve ukupno, da ne računamo tetovaže, samo operacije oko 10.000 evra - kaže ona "Blic".

Zatim je odgovorila na pitanje da li je tačno da je ušla u rijaliti kako bi skupila novac za operacije.

- Ne. Iskreno, mislila sam da, da probam nešto novo. Ja sam neko ko voli avanture i ne samo to, nego sam mislila da mi to bude neka odskočna daska u životu. Smatram da sam mogla da pokažem neke stvari i da me ljudi malo bolje upoznaju, a ne da imaju predrasude o meni.

Tvrdi da ju otac Bebice nije podnosio

Teodora je otkrila i da li je istina da je otac njenog bivšeg izabranika nije podnosio.

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica ispao iz Elite 9 Foto: Kurir

- Može se reći da. Znate kako, ja opet smatram da su to predrasude ljudi koji me nisu upoznali. Mene mogu samo da mrze i da ne vole ljudi koji me nisu dobro upoznali. Ja sam naučila kroz život da delim ljude na dobre i loše isključivo, a ne da li neko ima tetovažu, a ne da li je neko uradio silikonski nos, to ne znači da ima silikonsko srce. Ja sam tako naučena. Iz takve porodice došla bez ikakvog primitivizma, da li je nečija boja kože druge boje ili da li je on došao iz Indonezije. Znači, apsolutno koliko ko ima godina i ostalo, bitno je samo da li je neko dobar čovek ili ne i onda negde smatram da ljudi koji me ne vole, imaju neke predrasude za mene prosto zbog toga što ja izgledam kako izgledam.

Bebica ju je maltretirao?!

Zatim, otkriva da je bilo situacija kada ju je Bebica maltretirao.

- Da. Bilo je situacija, sad ne bih mogla da kažem ne. Bilo je situacija unutra i tamo sam i to pričala, dolazilo je do tog štipanja ispod pokrivača u nekim našim raspravama, neka agresija je bila pokazana tada. Kasnije preko toga sam ja prešla i nije se više dešavalo. Bilo je štipanja i gurkanja.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

Dodaje da nije istina da joj je on kupovao sve što je želela.

Progovorila o prevari

- Nije mi kupovao sve što sam poželela. Ne, zato što nisam ga ni gledala kroz. Nisam mu ni tražila to. Nisam smatrala da imam bilo kakvu korist od njega u tom smislu - kaže i ističe da ga nije varala na "konkretan" način:

- Možda je moj alter ego mislio na neke flertove ili možda neka kuckanja i dopisivanja, ali da sam konkretno prevarila, Nenada napolju - nisam nikada. Da, dopisivanje je bilo, ali nije došlo do nekog suštinskog čina da sam se ja videla sa nekim, poljubila sa nekim ili imala odnos.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

"Gadio mi se"

- Da. Nenad mi se gadio baš u tim trenucima kada je bio takav prema meni i kada me je pritiskao i branio mi neke stvari gde bih ja uspela da prosperiram.

"On je u tom odnosu bio blam"

Priznala je da se sramila što je on bio sa Miljanom Kulić.

- Da. Smatram da je on u tom odnosu blam i da je ona neko ko je nas kasnije jurio i trčao za nama i onda mi se sve u rijalitiju od onog da sam ušla kao neko da prosperiram ili možda da mi bude neka odskočna daska u životu ispala na kraju da moram da bežim od nje zbog njega.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

Dodala je da je Filip bolji ljubavik od Bebice.

- Da. Smatram da je on bio ljubavnik jer sam sa Nenadom bila u vezi. Kao što imamo i ljubavnice tako je on bio ljubavnik. S obzirom da sam bila zauzeta.

Evo da li je bila intimna sa Takijem

Osvrnula se na Radomira Marinkovića Takija i otkrila da li su bili intimni.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković i Teodora Delić Foto: Printscreen Instagram

- Ne. Nikada nismo bili intimni. Ja sam njega shvatala tad kao za neko druženje i zezanje, kao klinka, pa hajde da se zezamo i šalimo. Nisam znala da će to tako daleko da ode da na kraju, evo tri godine i treća godina se o tome priča i nikako ne mogu da objasnim svetu i Balkanu neke stvari.

Potom, Teodora je dodala da nije istina da joj je plaćao sve hirove.

- Ne. To su baš budalaštine. To su baš gluposti, jer sam ja uvek volela da budem neko ko zarađuje sam i zato sam i ušla u rijaliti. Inače bih ostala sa nekim ko može to da mi plaća, a to sigurno ne bi bio Taki - zaključila je ona za pomenuti medij.

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