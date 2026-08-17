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Nikola Keljanović, kog mnogi znaju i kao "Ćaletovog sina" , dugo godina unazad privlači pažnju javnosti objavama, ali i bahatim načinom života.

U jednom periodu su ga mnogi povezivali sa starletom Majom Marinković zbog čega se šuškalo da će i on ući u rijaliti. Svojevremeno je i sam priznao da je odbio ponudu, te otkrio da je imao posebne zahteve koje je produkcija, navodno, odbila da ispuni.

1/9 Vidi galeriju Ćaletov sin Foto: Pritnscreen/Instagram

"Tražio sam 500.000"

- 500.000 sam tražio i kazne da nemam. Oni su mi rekli da nema šanse, a ja im rekao nek vam sedi tamo Lepi Mića. 100.000 evra bi mi bila sića, to mogu i sam da napravim - rekao je on nedavno, prenosi "Blic".

Bio sa pola estrade

Kako je "Ćaletov sin" jednom prilikom izjavio da je bio sa više od pola estrade, mediji su ga pitali da otkrije bar jedno ime poznatih devojaka.

1/5 Vidi galeriju Nikola Keljanović, Ćaletov sin Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Printscreen

- Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi' - istakao je Keljanović.

"Ne bih išao u školu"

U javnost je dospela i informacija da je Keljanović pao treću godinu srednje škole, što je i sam potvrdio.

Ćaletov sin Foto: Printscreen/Instagram

-Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo - poručio je bez zadrške.

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