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Srpski bokser Veljko Ražnatović ponovo je privukao ogromnu pažnju pratilaca na društvenim mrežama objavom fotografije iz teretane na kojoj pozira bez majice. Nakon napornog treninga, mladi sportista pokazao je izdefinisane trbušnjake i vrhunsku formu, ali su u prvi plan ponovo izbile brojne tetovaže.

Njegovo telo ukrašeno je upečatljivim motivima posvećenim veri, istoriji i porodičnoj tradiciji. Poseban utisak ostavlja i drveni krstić oko vrata, koji se savršeno uklapa uz rodoljubive i duhovne simbole iscrtane na njegovoj koži.

Ova fotka iz teretane sa vremenskom oznakom "19:40" ubrzo je pokrenula lavinu reakcija i oduševljenih komentara njegovih pratilaca.

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

Foto: Prinscreen

Veljko o biznisu

Veljko Ražnatović godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".

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Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - pričao je komšija za domaće medije.

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