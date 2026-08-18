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Asmin Durdžić, posle završetka rijalitija Elita 9, našao se u centru sukoba sa Filipom Carem, bivšim dečkom Maje Marinković. Asmin kaže da će po završetku emisije ići u Bosnu i Hercegovinu gde će čekati Filipa da reše nesuglasice.

- Ne bih to više komentarisao, sinoć je nešto bilo... Ne bih mu više davao na značaju. Sutra se vidimo u Bosni, pa ćemo tamo rešavati sve. Posle emisije idem tamo - rekao je Asmin koji tvrdi da je Filip pratio njega i Maju dok su bili u Hrvatskoj.

- Jeste bio on i još pet momaka i na pumpi je bilo 15 momaka, kao da je došao Terminator u Opatiju, ali stvarno mu neću davati na značaju. Meni deluje da je on i dalje lud za Maju, umesto da bude sa ćerkom 20 dana pred ulazak, on juri Maju po Opatiji - rekao je u emisiji Narod pita.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir



"On se meni javio, ne ja njemu"

Podsetimo, Filip Car se uključio u emisiju "Narod pita" nakon što je Asmin izneo svoju stranu priče, tvrdeći da ga je prilikom susreta u Opatiji sačekao veliki broj ljudi, te da je sve bilo unapred organizovano i povezano sa Filipom Carem.

Na objavljenom snimku jasno se čuje kako Filip Car insistira na tome da se situacija reši u četiri oka, bez mešanja drugih ljudi.

Filip Car govori Asminu da ga prati automobilom i da ostave Maju sa strane kako bi njih dvojica sami seli i razgovarali o svemu.