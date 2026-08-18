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Nekadašnji proslavljeni fudbaler Niša Saveljić (56) ovog leta vreme provodi daleko od gradske gužve i sportskih terena. Umesto velikih događaja i javnosti, izabrao je život u prirodi, između rodnih Martinića u Crnoj Gori i Korčule, mesta koje posebno voli.

U opuštenom izdanju, u beloj majici i šortsu, pozirao je u štali dok je mazio i grlio mlade jariće.

Koze, kokoške i život na imanju

Na imanju se, pored koza različitih boja, mogu videti i brojne kokoške, a Saveljić je pokazao i deo sistema koji koristi za njihovo hranjenje.

Čini se da nekadašnji fudbaler ne želi da se zadrži samo na uživanju u prirodi, već razmišlja i o konkretnim projektima. Na njegovom imanju već se vide obrađena zemlja, cisterna za vodu i svež bosiljak, što se uklapa u planove koje je javno podelio.

1/13 Vidi galeriju Niša Saveljić Foto: Printscreen/Instagram

Planira razvoj ekoturizma i zdrave hrane

"Između mog sela Martinići u Crnoj Gori i mog najmilijeg mesta, Korčule, ovo leto provodim bez velikih distrakcija - u društvu, u miru i, pre svega, u dodiru s prirodom. Vreme koje mi daje prostor da razmišljam o pravcima razvoja ekoturizma, zdrave hrane i njene proizvodnje, ali i o povratku onome što nam priroda pruža", naveo je on.

Na meniju je bio juneći gulaš sa graškom i šargarepom.

Pogled na košnice i Jadran

Na jednoj od fotografija Saveljić je pokazao i pogled sa brda iznad morskog zaliva, gde se nalazi niz pčelinjih košnica. Drugi prizori vode do obale, do koje se stiže kamenim stepenicama, dok se ispod pruža pogled na jahte usidrene u tirkiznom moru.