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Bivši košarkaš Nikola Peković i njegova druga supruga, čije ime i prezime je poznato našoj redakciji, jutros su otputovali na odmor u Tursku, a njihov dolazak na beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ privukao je pažnju zbog neuobičajeno jakog obezbeđenja koje je pratilo supružnike.

Ne mrdaju bez obezbeđenja

Bračni par stigao je na aerodrom u ranim jutarnjim satima, oko sedam časova, u pratnji više pripadnika obezbeđenja i sa čak tri vozila. Od samog dolaska bilo je jasno da je bezbednost za nekadašnjeg košarkaškog asa i njegovu suprugu bila na prvom mestu.

1/4 Vidi galeriju Nikola Peković Foto: Kurir

U prvom vozilu nalazila se njegova supruga, koja je, nakon što su stigli na aerodrom, izašla iz automobila i bez mnogo zadržavanja krenula ka terminalu. Sređena i doterana, delovala je raspoloženo i spremno za putovanje, a pažnju je privukla činjenica da je sve vreme bila okružena ljudima zaduženim za njihovu bezbednost.

Peković je, s druge strane, stigao u blindiranom vozilu. Nekadašnji NBA as i jedan od najpoznatijih evropskih košarkaša poslednjih godina vodi prilično povučen život, pa njegovo pojavljivanje u javnosti često izazove pažnju.

Pre nego što je Peković napustio blindirano vozilo, pripadnici njegovog obezbeđenja najpre su proverili situaciju oko automobila i uverili se da je bezbedno da izađe.

Tek kada su procenili da nema razloga za zabrinutost, Peković je otvorio vrata vozila i izašao. Uzeo je svoje kofere, a zatim se uputio ka terminalu, gde ga je čekala supruga.

Supružnici su se potom zajedno uputili na čekiranje. Sve je proteklo bez zadržavanja i, sudeći po njihovom ponašanju, u veoma dobroj atmosferi. Iako su bili oprezni i nisu privlačili pažnju, delovali su zadovoljno i raspoloženo pred put.

1/6 Vidi galeriju Nikola Peković Foto: Kurir

Posebno je bilo primetno da su tokom čitavog boravka na aerodromu vodili računa o svojoj privatnosti. Članovi obezbeđenja sve vreme su bili uz njih, prateći njihovo kretanje od vozila do terminala, a potom i tokom procedura pred let. Nakon što su završili čekiranje, supružnici su se uputili ka izlazu za ukrcavanje. Sa njima su na put krenuli i pojedini članovi obezbeđenja, koji će ih, kako se moglo videti, pratiti i tokom odmora.

Delovali srećno i zaljubenjeno

Peković i njegova supruga nisu delovali kao da žele da se previše zadržavaju na aerodromu. Njihov odlazak protekao je organizovano i bez mnogo pompe, ali je upravo broj ljudi koji su ih pratili privukao pažnju prisutnih. Nekadašnji košarkaš poznat je po tome što privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Za razliku od perioda kada je bio jedna od najvećih zvezda evropske košarke i kada je gotovo svaki njegov potez bio pod lupom javnosti, danas se retko pojavljuje u medijima.

Peković je tokom svoje bogate sportske karijere ostavio dubok trag u evropskoj i američkoj košarci. Igrao je za neke od najvećih klubova, a posebno se pamti njegov period u NBA ligi, gde je nastupao za Minesota Timbervulvse. Posle završetka profesionalne karijere povukao se iz sportskog fokusa i danas se mnogo ređe može videti u situacijama koje privlače pažnju javnosti.

Delovali su srećno, zaljubljeno i veoma oprezno, a nakon kratkog zadržavanja na aerodromu zajedno su otišli na let koji ih je odveo na odmor u Tursku.

Tajno se venčao u crkvi

Podsetimo, Kurir je prvi pisao da se Peković u strogoj tajnosti crkveno venčao sa novom izabranicom. Ceremonija je organizovana daleko od očiju javnosti i u prisustvu najbližih članova porodice i kumova.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da u tom trenutku njegova brakorazvodna parnica sa zakonitom suprugom Violetom Peković još nije bila okončana.

Violeta je potvrdila da je čula informaciju o crkvenom venčanju, ali je naglasila da sa Nikolom izvesno vreme nije u kontaktu i da zato ne može da potvrdi te navode.

Novoj ženi kupio stan

Podsetimo, Peković je novoj izabranici kao svadbeni poklon kupio luksuznu nekretninu u strogom centru Beograda. Reč je o stanu u novoizgrađenoj zgradi na atraktivnoj lokaciji, gde je cena kvadrata dostizala i do 5.000 evra.

Zaposleni na održavanju zgrade tada su za Kurir rekli da su Pekovića videli upravo u društvu žene s kojom se venčao.

Međutim, njihova namera da novi život drže daleko od javnosti nije dugo ostala tajna. Peković od tada razmišlja o novoj promeni adrese nakon što je informacija o lokaciji njihovog stana dospela u javnost.

Foto: Kurir

Buran razvod

Pekovićev privatni život već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti zbog njegovog razlaza sa doktorkom radiologije Violetom Peković.

Njih dvoje upoznali su se 2015. godine, a već naredne godine priredili su veliko svadbeno slavlje u Bečićima. U braku su dobili sina, ali su posle više godina zajedničkog života usledili problemi. Nekadašnji košarkaš započeo zajednički život s novom partnerkom u okolini Beograda dok je postupak razvoda bio u toku.

Brakorazvodna parnica, prema saznanjima Kurira, okončana je u junu, a bivši supružnici su se, kako navodi naš izvor, sporazumno razveli bez javnih sukoba i teških reči. O detaljima postupka nisu želeli opširnije da govore, dok pitanje podele imovine, prema našim informacijama, tek treba da bude rešeno.

Vest o razvodu potvrdila je upravo Violeta Peković, doktorka radiologije, koja je kratko rekla da je brak i zvanično okončan, naglašavajući da nema mnogo toga što bi želela da dodaje na tu temu.

Ko je bivša žena Nikole Pekovića?

Proslavljeni košarkaš i njegova bivša supruga, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine, bračni par je dobio sina.

Violeta i Nikola su se sreli 2015. godine u Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je Pekovićev blizak prijatelj. Osam godina starija od Nikole, doktorka radiolog Violeta i bivši košarkaš su svoju ljubav krunisali 18. juna 2016. godine.

1/3 Vidi galeriju Violeta Peković Foto: Privatna arhiva

Mlada je uzela prezime Peković i rasplakala se dok se upisivala u knjigu venčanih! Nažalost, dva meseca kasnije, mediji su objavili vest da su Nikola i Violeta izgubili bebu. To je bio bolan trenutak za njih i ostali su u šoku, budući da nisu ni slutili da nešto nije u redu.

Već naredne godine Violeta je donela njihovo prvo dete na svetu, kome su roditelji dali ime Fedor.