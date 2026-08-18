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Goga Sekulić sa sinom živi u stanu na Vračaru, a svojevremeno je otkrila da je njen naslednik od oca dobio stan za rođendan, iako tada imao samo pet godina.

Poklon iz snova

- Sada ću ekskluzivno da kažem, možda se tata njegov i naljuti. Dobio je stan u Dubaiju od tate. Najbitnije mi je da oba roditelja budu tu. Deca treba da budu maksimalno ispoštovana i voljena. Da oba roditelja učestvuju u odrastanju deteta - rekla je jednom prilikom Goga i otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom.

Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

- U dobrim smo odnosima, jako korektnim. Volela bih tako da ostane - zaključila je tada Goga, pa jednom prilikom progovorila o nekretninama.

Imovinska karta pevačice

- Pošto se pevači hvale da imaju mnogo nekretnina, evo reći ću i ja, imam dva stana i jedan auto. Stan na Vračaru vredi 300.000 evra. Porez na njega sam uredno platila - rekla je nedavno Goga kroz osmeh u emisiji ''Premijera Viked Specijal''.

Osim toga pevačica i njena rođena sestra nasledile su i veliko bogatstvo u Crnoj Gori.

- Sestra je dobila kuću na moru, a ja sam dobila planinu u Mojkovcu - ispričala je Goga u emisiji ''Zvezde Granda Specijal'' pa dodala:

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

- Ne planinu bukvalno, više brdo, ali ne smem da kažem koliko je to brdo. Mnogo hektara ima (smeh).

A na pitanje šta planira da uradi sa tolikom zemljom, Sekulićeva je odgovorila:

- Pa mislila sam neki rafting. Mislim u budućnosti, kad se ode u penziju mora nešto da se radi, pevaću sa brda - našalila se ona.

"Nisam za brak na silu"

Podsetimo, Goga Sekulić 2022. godine je stavila tačku na brak sa Urošem Domanovićem.

Goga je sada u intervjuu iskreno pričala o krahu braka sa Urošem sa kojim ima sina.

1/6 Vidi galeriju GOGA SEKULIĆ PUNI HRVATSKE KLUBOVE! Pevačica objavila video dokaze: Ovo je prava zvezda Foto: Privatna Arhiva

- Nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu, to što je na silu ne valja ni za razvoj dece, ja bih volela da mi brak traje sto godina, ali došlo je neko brzo vreme, brzo se živi, žene su postane samostalne, niko nikoga ne trpi. Kada sam govorila da će brakovi postati mek drajv, društvo mi se smejalo, a evo došlo je to vreme - rekla je Goga.