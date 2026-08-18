Slušaj vest

Vlado Georgiev progovorio je nedavno o svom odnosu sa koleginicom Natašom Bekvalac.

Svojevremeno se šuškalo da su bili u vezi, a pevač je otkrio da mu je izuzetno bilo drago što se pojavila na jednom od njegovih koncerata.

"Nata je ispala baš car"

- Pa, mislim da je baš bilo lepo i spontano. Možda smo žanrovski udaljeni što se tiče muzike, ali mislim da je publici bilo onako jako zanimljivo - rekao je tada pevač.

Foto: Printscrean

- Zanimljivo i da to niko nije očekivao. Nata je ispala baš car, onako, došla je, iako je te večere imala angažman, ona je uspela da dođe, da gostuje i da trči na svoju svirku. Mislim da se njoj dopalo, siguran sam - jasan je bio Vlado.

"Oduvek pričamo"

Na pitanje da li je istina da godinama nisu pričali imao je spreman odgovor.

- Ko kaže, ko kaže to? Oduvek pričamo. Sretnem Natašu vrlo često. Ko to kaže? Jeste se iznenadila kad je dobila poziv od mene, ali pitajte nju o tome, stvarno. Bilo je super i super je što je došla. Odlično je bilo - kazao je on za "Telegraf".

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iznenađenje za publiku

- Jesam ispratio reakciju publike na mrežama na njen dolazak, naravno ja sam i hteo da zabavim i iznenadim publiku - dodao je Georgiev.

Posvetio joj pesmu "Lažljiva"

Tada su mladi kantautor i još mlađa pop pevačica su poslovno sarađivali – on je bio producent na njenom albumu „Ništa lično“, koji je izašao 2002. godine. Tokom boravka u muzičkom studiju, Vlado i Nataša su se zbiližili, pa su se rodile i emocije, te su njih dvoje, kako se tada pisalo, započeli vezu.

1/11 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Privatna arhiva, printrscreen instagram, ATA images

Međutim, romansa nije dugo potrajala, navodno zato što Bekvalčeva nije bila iskrena prema Georgievu, a on je na osnovu tog iskustva napisao pesmu „Lažljiva“