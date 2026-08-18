Slušaj vest

Poznate pevačice često se u javnosti predstavljaju kao potpuno prirodne lepotice, ali estetski hirurg Nemanja Petrović odlučio je da raskrinka domaću estradu i otkrije ko je zapravo šta korigovao na svom licu.

Od minimalnih promena pa sve do uočljivijih zahvata, hirurg je detaljno analizirao izgled naših poznatih zvezda.

Rada Manojlović: Minimalne korekcije koje su sačuvale njen lik

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović u Amidži šou Foto: Pink Printscreen

Iako vlada mišljenje da se Rada Manojlović nije podvrgla plastičnoj hirurgiji i da tvrdi da nije imala korekcije na licu, hirurg Petrović otkriva potpuno drugačije stanje. Prema njegovim rečima, Rada se zapravo nije puno menjala i uspela je da zadrži svoj prepoznatljiv lik, ali je ipak korigovala usne, nos i zube.

"Ono što je ona promenila su usne. Čini mi se nos, ali to je bila minimalna korekcija", objašnjava hirurg. On je posebno pohvalio promenu na njenim zubima, ističući da mu se to na Radi najviše sviđa, a mnogi ostanu u čudu kada vide kako je Rada nekada izgledala.

Anabela Atijas: Izgled koji traže mlade devojke

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Za Anabelu Atijas estetski hirurg ističe da je prirodno lepa žena, ali navodi da je i ona korigovala usne. Prema njegovim rečima, Anabela ima upravo one crte lica koje mlade devojke najčešće traže kada dolaze kod njega na korekcije.

"Ona ima to što se traži, što pacijenti traže. Izražene jagodice, izražen jawline [liniju vilice]. Usne koje se vidi da su korigovane, ali potpuno su prirodne", rekao je za Kurir, dodajući da neko ko nije u ovom poslu to možda ne bi ni primetio. Inače, Anabela u javnosti važi za najzgodniju baku na estradi.

Milica Todorović: Prirodna i sveža bez šminke

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Kada je reč o Milici Todorović, hirurg navodi da je ona uradila svega nekoliko stvari na sebi. Pouzdano zna da je korigovala nos i usne, dok za jagodice u ovom trenutku samo nagađa.

Petrović je posebno pohvalio njen ten: "Milica ima jako lep ten, mlada je i taj ten ide s godinama". On dodaje da profesionalna šminka nekada može i vizuelno da postara devojke, zbog čega je Milica sa svojim čistim tenom bez šminke izuzetno lep prizor za videti.

Seka Aleksić: "Mladalački trougao" i brojne promene

1/9 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

"Seka je radila dosta toga na sebi", jasan je estetski hirurg. On smatra da pevačica danas izgleda lepše nego na početku karijere kada se pojavila sa velikim hitom "Crno i zlatno".

Prema njegovoj proceni, Sekino lice je dobilo takozvani "mladalački trougao" koji ide na gore. Petrović veruje da je Seka radila jagodice i usne, a možda čak i bradu, mada mu se ipak čini da su njena brada i nos ostali prirodni.

Indira Radić: Sinonim za potpuno prirodan izgled

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara i Indira Radić Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages, Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Za Indiru Radić hirurg Petrović ima samo reči hvale, ističući da se ona uopšte nije puno promenila od trenutka kada je saznao za nju, pa čak ni uživo. Iako veruje da pevačica radi na nezi svog lica, te korekcije se uopšte ne primećuju. Zbog toga Indira izgleda potpuno prirodno, skriveno, samouvereno, sveže i naspavano.

Kurir.rs/Blic