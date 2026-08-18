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Svetlana Ceca Ražnatović započela je karijeru veoma mlada, i tokom godina snimila brojne vanvremeske hitove koji su i danas među najslušanijima. Njene najpopularnije pesme rezultati su saradnje sa najboljim tekstopiscima i kompozitorima, a zanimljivo je da su u to vreme i domaći rokeri često pisali pesme za popularne pevače narodne muzike.

Foto: Damir Dervišagić, EPA

Jedan od najvećih autora tih hitova, Milić Vukašinović, koji je sarađivao i sa Cecom, nedavno je otkrio šokantnu priču.

Naime, Milić je, nakon ubistva Željka Ražnatovića Arkana, napisao pesmu "Sanjam da si opet tu" i želeo da je baš Ceca otpeva. Međutim, Ceca je pesmu odbila!

Prema Vukašinovićevim rečima, razlog za odbijanje leži u tome što je uticaj na nju imala upravo Marina Tucaković, koja ju je navodno nagovorila da ne snimi tu numeru.

- Pesma je nastala kada je Arkan poginuo i Bog je napravio za Cecu, ali ona neće da je peva! - rekao je Milić, koji je tom prilikom izrazio i svoje sumnje zbog čega Svetlana nije snimila numeru:

- Marini Tucaković nije odgovaralo da sarađujem sa Cecom. Međutim, Ceca je uvezana sa Marinom Tucaković i tako dalje i onda je tu bila borba jer Marini nije odgovaralo da sarađujem sa Cecom jer sam ja radio i tekstove i muziku, a ona je pisala tekstove samo na gotovu muziku. Rekao sam joj: 'Evo ti sve moje pesme, ako ti možeš bolje tekst da sklopiš i napraviš bolje od mog, onda slobodno nastavi'. Marina i još nekoliko njenih saradnika uticali su na to da se moja saradnja sa Cecom u poslovnom smislu ne nastavi - rekao je Milić u jednom intervjuu.

1/9 Vidi galeriju Arkan i Ceca Foto: Preentscreen/Youtube, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, EPA

Progovorila o Arkanu

Podsetimo, u poslednje vreme sve su bučnije spekulacije ili teorije zavere da je Željko Ražnatović Arkan živ, te da nije ubijen, pevačica i njegova udovica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put je, u intervjuu progovorila o ovoj temi.

- Normalni ljudi me to nikad ne bi pitali. Naravno da me nisi pitao jer si čovek koji ima empatiju. Ljudi koji nemaju empatiju su za mene emotivni bogalji. Emotivni bogalji mogu da insinuiraju takve priče bez razmišljanja da li će jednu porodicu da povredi i neku nedužnu decu. Tako da prestanite sa takvim igricama jer je to nehumano. Niti je zabavno, niti je duhovito, a lova je prolazna stvar, treba se sresti i pogledati u oči - bila je jasna Ceca.