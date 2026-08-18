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Glumica Mirka Vasiljević često govori o svom privatnom životu i porodici koju je zasnovala sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem. Ipak, kada se povede priča o njenom detinjstvu i roditeljima, Mirka je do sada retko govorila o detaljima.

Foto: Printscreen

Njeno odrastanje obeležilo je odsustvo oca, a sada je, sa knedlom u grlu i vidno emotivna, odlučila da progovori o ovoj bolnoj temi.

- Tata je voleo da komunicira sa ljudima, da preko posla bude u kontaktu sa ljudima i bilo mu je bitno da se delatnosti šire. U svom najboljem sećanju nemam nikakve negativne slike. Nas je bilo 11 u porodičnoj kući, ali sam dosta vremena provodila kod bake i deke u Nemačkoj - rekla je ona, pa progovorila o gubitku oca Mirka:

- To su neke teme o kojima ne pričam puno u javnosti, to jeste istina, ja neću to da krijem. To se desilo za vreme mamine trudnoće, pre nego što sam se ja rodila. On i ja bismo imali svašta da popričamo, to bi verovatno trajalo za ceo život. Nisam upoznala tatu, to je moj krst i nosim ga hrabro i ponosno, da mogu da pišem scenario za svoj život verovatno bih ga drugačije napisala. Živim to i trudim se da to nosim najbolje što mogu na svojim leđima. Sa mamom sam plakala i od neke tuge, ali i od sreće, svako treba naći način da izbaci sve iz sebe - otkriva Mirka.

- Sa Vujadinom sam od 19. godine, naše profesije su drugačije, ali je zbog sporta u odnosima sa medija drugačiji. Smatra da treba da daje samo sportske intervjue. Ja sam mu jako brzo rekla da ga volim, kada smo počeli da se zabavljamo to su bila slična mesta okupljanja. Ja sam mu još tada rekla da ako želi da se zabavljamo, to mora biti ruka ruci ili ništa - priznaje glumica za Gajp za emisiju "Pretres".

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević ponovo izostala sa ročišta Foto: ATAIMAGES, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

"Vujadin je ljubomoran"

Mirka je priznala da je ona glavni krivac što se nikada nisu venčali, te je otkrila nepoznate detalje o svom partneru.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - govorila je Mirka, te priznala da je fudbaler romantičan.

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica