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Književnica Vedrana Rudan, koja je osvojila region romanima i britkim jezikom, preminula je posle teške bolesti u 77. godini.

Tužnu vest su potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se preselila na područje bez signala.

Vedrana je često bila omiljen gost na televizijama jer je sve što je mislila otvoreno i bez zadrške govorila. Tako će ostati upamćena gostovanja kod Jovane Joksimović, Srđana Predojevića i Marije Kilibarde. Videi iz tih emisija i njene izjave su veoma komentarisane na društveim mrežama.

Možeš da pročitaš knjigu

Njeno gostovanje kod Jovane Joksimović donelo je pregršt prozivki - od toga da je "kupila vilu od Karića", preko komentara "i ja da imam vaše pare bila bih lepa", ali i "da bi mogla da pročita knjigu" koju je došla da promoviše u emisiji.



"Voditelji su uglavnom retardirani"

Ništa bolje nije prošao ni Jovanin kum, voditelj Srđan Predojević kojeg je Vedrana pošteno preznojila jednom prilikom.

Srđanu Predojeviću je od trenutka kada je počelo gostovanje u Jutarnjem, rešila da zabiberi zbog pogešne najave.

- Hvala vama što ste me pozvali i krivo najavili i rekli da sam Vesna i da sam iz Zagreba, ali uglavnom su voditelji retardirani, je l' tako? - odmah je oštro i bez dlake na jeziku nastupila književnica.

Saznajte i zašto mu je rekla da priča gluposti, dok je on pokušavao da se ne nasmeje:

Izgleda da je Predojevića mnogo volela, budući da ga nije preznojila samo jednom.

Naime, Rudanova je došla kako bi promovisala svoju novu knjigu, ali onda je iznela nekoliko šokantnih tvrdnji, kao i da Srđanova žena ima ljubavnika.

"Vaš roman je priča o ženi koja posle petog dana od najsrećnijeg dana u životu, izgovaranja sudbonosnog "da" shvata da je pogrešila", počeo je najavu Srđan.

"Shvata ono što je i vaša žena shvatila", rekla je Vedrana i prvo nasmejala Srđana, a onda ju je pitao:

"Šta je shvatila?"

"Shvatila je da je pogrešila. Mislim, svaka žena koja se uda... Da je loše izabrala i sad se jadnica batrga. Srećom, ima ljubavnika, pa joj to malo pomaže, ali, jadna žena - rekla je Vedrana kao "iz vedra neba".

"Niste našli pastuva da vas oplodi?"

Pre nekoliko godina javnost je danima brujala o njenom gostovanju kod voditeljke Marije Kilibarde i nelagodnom razgovoru koji se desio pred kamerama.

"Šta vas je slomilo?" upitala je Vedrana Mariju.

"Pa na primer zato što kada žena u 41. godini baš želi da ima dete, a nema ga, i onda se sve vreme u knjizi pominje "ma šta će ti deca", rekla je iskreno Kilibarda.

"Ali vi imate 42 godine. Ja vas držim stvarno budalom svetskom nakon ove rečenice. Šta će vama deca?" upitala ju je spisateljica.

Foto: Damir Dervišagić

"Pa nekako sam ostvarena u svakom drugom smislu, a od svoje 25. godine imam fizičku potrebu da budem trudna", rekla je voditeljka.

"Pa šta, od 25. do dana današnjeg niste mogli da nađete nekog pastuva da vas oplodi? Imaš sebe, imaš ljubavnika, imaš verovatno lošeg šefa ili šeficu, šta će ti još i dete. Vaša bejbisiterka će verovatno više koštati", rekla je Vedrana.

Vedrana Rudan je, naravno, bila u odličnim odnosima sa svim voditeljima koje je "ispresecala" uživo u programu, a njihov smeh je bio zarazan.

1/7 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: Printscreen/youtube/Tanjug TV+, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Preentscreen/Youtube

Vedrana Rudan biografija

Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. u Opatiji. Bila je hrvatska književnica, kolumnistkinja i borac za ljudska prava.

Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci – kako je sama navodila "srpski ili hrvatski“ i nemački jezik. U životu je, pre nego što je postala poznata književnica, radila razne poslove - bila je učiteljica, turistički vodič, sladoledžija, novinar za više hrvatskih novina, urednica na radiju.

Poznata po svom nepristrasnom i sočnom jeziku, 1991. je dobila otkaz. Pravosnažnom sudskom presudom je 1993. vraćena na posao ali joj je bilo onemogućeno da radi pa je sama dala otkaz. Godine 2003. odlučila je da će biti književnica.

Pisala je kratkim, britkim stilom, duhovito, "bez dlake na jeziku“. Uzimala je u zaštitu one koji su ostali bez posla, sirotinju, ugroženežene, običan narod. Na meti su joj bili tajkuni, vlast, bankari, hipokrizija u Crkvi, privatizacija, ulazak Hrvatske u NATO, i mnoge druge.

Bila je član hrvatskog društva pisaca, a knjige su joj prevođene na engleski, nemački, poljski, slovenački, ruski, makedonski, mađarski. Po knjizi „Uho, grlo, nož“ rađene su pozorišne predstave u hrvatskom Teatru 101 i srpskom Ateljeu 212.

Borba s karcinomom

Vedrana Rudan je početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok.

Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam 'ušla u kvotu'. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u 'kvotu'. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji", napisala je Vedrana u svojoj objavi.

Prva je pacijentkinja u svetu na kojoj je primenjena metoda hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u lečenju komplikacija nastalih usled lečenja tumora.