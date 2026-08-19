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Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, javnosti poznat kao Boki 13, danas, 19. avgusta puni 40 godina, a njegov život je veoma interesantan.

Od detinjstva u Skoplju, gde je i rođen, preko velikih ambicija i želje da bude deo javne scene, do vrtoglavog uspona, ogromne popularnosti, sudskog procesa, zatvorskih dana i ozbiljnih zdravstvenih problema, njegov životni put ispunjen je usponima i padovima.

Uvek je želeo da bude u centru pažnje

Boki 13 još kao tinejdžer pokazivao je da želi da bude u centru pažnje. Kada je imao samo 16 godina, organizovao je sopstvenu dodelu nagrada „13“, na kojoj su se pojavljivale velike zvezde sa Balkana. Sa 19 godina upustio se u voditeljske vode, a završio je i Fakultet za turizam.

Ipak, iza ekstravagantnog imidža koji je godinama bio njegov zaštitni znak, Boki je, kako je sam pričao poslednjih meseci, nosio i brojne porodične traume. Govorio je o odrastanju, odnosu sa majkom i ocem, ali i o tome da mu je majka od najranijih dana bila najveća podrška.

Odnos sa roditeljima

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja meni nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - ispričao je Boki.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

Kako je odrastao, njegova želja za javnom scenom postajala je sve veća. Vodio je televizijske emisije, a 2010. godine postao je poznat i široj javnosti u Srbiji kada je učestvovao u „Velikom bratu VIP“. Njegov upečatljiv izgled, britak jezik i potpuno drugačiji nastup učinili su ga jednom od najzapaženijih ličnosti tog rijalitija.

Podrška Jelene Karleuše

Boki se potom oprobao i kao pevač. Godine 2012. objavio je album „Ne plaši se ogledala“, a na njemu se našla i pesma „Kaligula“, koju mu je poklonila Jelena Karleuša.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Privatna arhiva

Njegova karijera, međutim, nije išla samo uzlaznom putanjom. Jovanovski je postao centralna figura velikog makedonskog slučaja „Reket“, zbog kojeg je osuđen na zatvorsku kaznu. U jednom od procesa dobio je devet godina zatvora, dok je kasnije odluka o njegovom daljem izdržavanju kazne prekinuta zbog zdravstvenog stanja.

Zatvorski dani

Period iza rešetaka ostavio je dubok trag na njegov život. Boki je u više navrata opisivao prve dane u zatvoru i govorio o strahu, stresu i gubitku slobode.

- Ja sam krenuo na put, nekoliko nas je bilo u autu. U drugom delu že biti baš opis tog dana. Prvi osećaj je bio strah. Kada sam ušao u kombi sa lisicama, kao da sam osetio neko olakšanje, jer je mesecima unazad osećao ogroman pritisak. Kao da sam osećao da nešto neće biti okej. Tog dana napolju je bilo 40 stepeni, a meni je bilo jako hladno. Tresao sam se zbog prevelikog tresa. U jednom trenutku sam došao sebi i shvatio sam da moram zdravorazumno da razmišljam - pričao je Bojan za Kurir, te je priznao da se u zatvoru trudio da bude u korektnim odnosima sa cimerima.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Youtube prtscr / Kanal 5 Tv, Printscreen/Сител Телевизија, Prinscreen

- Trudio sam se da budem korektan sa svima, kao da nisu bili zatvorenici, nego moji cimeri. Nisam mislio da ću odustati ili klonuti duhom, znao sam da ću se boriti do kraja. Svašta se dešava u zatvoru u slobodnu vreme. Kuvanje, igranje, razne društvene igre... Neke detalje smo pretočili u film, stekao sam prijatelje tamo za ceo život. Nedavno sam bio na svadbi zatvorskog drugara.

Na korak od smrti

Ni zdravstveni problemi nisu ga zaobišli. Nakon izlaska iz zatvora govorio je o teškom periodu kroz koji je prošao i tvrdio da je u jednom trenutku bio veoma blizu smrti.

- Hrana je bila uzrok moje bolesti i doživotnog invaliditeta sa kojim ću se boriti ceo život. Završio sam u zatvoru i na 4. operaciji jedva sam preživeo. Ja sam zbog svoje bolesti morao da jedem u posebno vreme i posebne namirnice, ali toga nije bilo. Pre hitne operacije na koju sam morao da odem, probudio sam se sav u bolovima, ne dao bog nikome. Stigao sam u bolničku salu u stanju pred sepsu, 20 minuta su imali da me spasu. Doktoru koji je bio dežuran to veče, dugujem život - govorio je Boki i priznao šta mu je najgore od svega palo:

- Najgore od svega mi je bio osećaj, da sam zatvoren... Uslovi su nešto drugo, ali osećaj je bio jeziv. Nemoć... U zatvoru je sve solidarno, nisam ja bio primadona, nego zatvorenik. Čistili smo, prali, sve po dogovoru što je potrebno.

Brutalno prebijen

Pored svega što je preživeo tokom zatvorskih dana, Boki je bio i žrtva stravičnog nasilja, te je u dokumentarnom filmu, koji je snimio, to jedna od najupečatljivih scena.

Foto: Kurir

- Kontuzija glave, pocepana usta, imao sam teške telesne povrede nakon napada zatvorenika i stravične tuče... Na kraju svega, naučio sam da su sloboda i zdravlje najvažniji u životu.

Povratak na scenu

Nakon teškog perioda Boki se vratio na scenu. Ima svoj podkast u kojem je ugostio brojne zvezde, član je žirija "Hajpovih zvezda", objavio je dve pesme i vratio se nastupima.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Privatna arhiva, Printscreen/Youtube

Četrdeseti rođendan tako dočekuje sa životnom pričom koja je gotovo filmska, od dečaka iz Skoplja koji je još kao tinejdžer organizovao događaje sa velikim zvezdama, preko televizije, muzike i ogromne popularnosti, do sudnice, zatvorskih zidina, borbe sa zdravstvenim problemima i novog početka.