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Pevača Slobu Radanovića javnost je upoznala tokom njegovog učešća, a potom i pobede u takmičenju „Pinkove zvezde“, dok se prethodno pojavljivao i u "Zvezdama Granda“. Ipak, široj publici postao je poznat nakon ulaska u rijaliti "Zadruga“.

Sloba Radanović
Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Kao i mnoge njegove kolege, Sloba je pre velike popularnosti prošao kroz brojne izazove i nije birao posao kada je trebalo zaraditi novac.

Radanović nikada nije krio da je još kao mladić radio različite poslove kako bi imao svoj džeparac i pomogao sebi.

Dok se nisam bavio muzikom radio sam kao klinac u obezbeđenju - ispričao je Radanović jednom prilikom.

Pevač je otkrio i da je radio teške fizičke poslove, kao i da je tokom sezone brao voće, istovarao kamione i radio na građevini.

Ja sam kao klinac za džeparac brao višnje, jabuke, istovarao šlepere sa cementom i ugljem, visio po ceo dan sa limarima na limenom krovu, na plus 40 i teglio limene ploče i cigle - otkrio je pevač pre par godina.

Sloba Radanović, supruga Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Vrtoglava popularnost

Podsetimo, Radanović se pojavio prvi put na malim ekranima u Zvezdama Granda, ali nije ostvario uspeh. Široj javnosti je postao poznat nakon učešća u Pinkovim Zvezdama, a vrtoglavu popularnost stekao je nakon prve sezone Zadruge. Svojevremeno ga je pevačica Dara Bubamara nazvala "balvanom", ali to mu nije narušilo ugled "frajera" u javnosti.

Tadašnju suprugu je javno prevario u rijalitiju, ubrzo se i razveo, a interesovanje devojčica je samo raslo. Nešto kasnije je upoznao Jelenu sa kojom je uplovio u mirnu luku.

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Sloba Radanović o napadu takstiste u Budvi Izvor: Instagram/slobaradanovic