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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur već neko vreme uživaju u ljubavi, ali izgleda da su u njihovoj vezi počeli počeli i prvi problemi.

Kako saznajemo od izvora bliskom paru, glavni razlog trzavica je Pavlova ljubomora, što je Jelisavetu počelo da nervira.

Počele nevolje u raju

1/6 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Instagram/jagodenamagli

- Iako je u njihovoj vezi sve puno strasti, Pavle je u poslednje vreme postao jako ljubomoran. Ne prija mu što drugi muškarci gledaju i javno komentarišu njegovu devojku, pa je zbog toga već nekoliko puta došlo do rasprave između njih dvoje. To mu u početku nije smetalo, ali Mensuru se više ne sviđa ni kad se Jelisaveta previše razgoliti, kao što je to bio slučaj sa njenom malom crnom haljinom u Vrnjačkoj banji, iz koje grudi samo što joj nisu ispale - priča naša sagovornica, pa dodaje:

- Ona priča oko fotke sa članom obezbeđenja i Pavlov komentar ispod Jelisavetine slike mnogima bio smešan, on je njoj mnogo zamerio na tome. I zbog toga kako se obukla, i što se slikala, ali i sam opis fotografije. Rekao joj je da njemu to nije nimalo smešno i da mu to smeta, dok je njoj sve to urnebesno. Videćemo koliko će ta zaljubljenost trajati, ali čisto sumnjam da će te Pavlove ispade i ljubomoru, Jelisaveta još dugo trpeti - zaključuje naš izvor.

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

Foto: screenshot instagram

Podsetimo, Jelisavetina fotka sa festivala u Vrnjačkoj banji napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama, ali je mnogo veću pažnju izazvala reakcija njenog dečka Pavla Mensura.

Sve je počelo kada je muškarac, koji je na festivalu radio kao obezbeđenje, objavio fotografiju sa poznatom glumicom. Na slici je prisno zagrlio Jelisavetu, a uz kadar je otkrio kako je protekao njihov susret.

Sporna fotka

Muškarac je, kako je sam naveo, glumicu otpratio do restorana, razgovarao sa njom i fotografisao se za uspomenu.

Međutim, posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je uspeo da dobije i njen broj telefona.

Foto: Printscreen/Instagram

- Ne bih ja bio ja, kad najbolju ribu na festivalu i jednu od najlepših glumica, nisam upoznao, odveo do restorana, popričao, uzeo broj telefona i selfi sa osmehom. Jelisaveta Orašanin - žena zmaj - stoji u objavi.

Fotografija na kojoj muškarac čvrsto grli Jelisavetu brzo je počela da se širi mrežama, a onda se u komentarima pojavio i Mensurov.

Mladi glumac nije ignorisao objavu, već je javno postavio kratko pitanje koje je privuklo više pažnje od same fotografije: “Kad se ovo desilo?“

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kurir.rs

Jelisaveta i Pavle: