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Nakon četiri rasprodata koncerta na Tašmajdanu i spektakla koji je još jednom pokazao koliko publika voli Milančeta Radosavljevića, legendarni pevač narodne muzike odlučio je da nastavi druženje sa publikom širom Srbije.

Veliko interesovanje nakon beogradskih koncerata, ali i hiljade poruka koje su stizale iz različitih gradova, bili su dovoljan razlog da Milanče najavi turneju simboličnog naziva „Od Valjeva do Loznice“, inspirisanog stihovima jednog od njegovih velikih hitova.

Prva stanica biće Valjevo, gde će Milanče 12. septembra, sa početkom u 20 časova, održati koncert u SRC „Petnica“.

Izbor Valjeva za početak turneje nije slučajan. Milanče je nedavno putem društvenih mreža pitao publiku u kojim gradovima bi želela da ga vidi nakon Beograda, a upravo je Valjevo bilo među gradovima koji su dobili najveći broj glasova.

Tako će SRC „Petnica“ postati mesto na kojem počinje novo poglavlje priče koja je ovog leta ispisana na Tašmajdanu.

Sa Milančetom i Majstori za dušu Aleksandra Sofronijevića

Poseban pečat koncertu daće i Majstori za dušu Aleksandra Sofronijevića, koji će pratiti Milančeta i na početku njegove turneje.

Publika je već imala priliku da vidi kako izgleda spoj Milančetovih bezvremenskih pesama i vrhunskih muzičara, a upravo je ta kombinacija bila jedan od važnih delova atmosfere koja je obeležila njegove beogradske koncerte.

Valjevskom publikom odjekivaće neki od najvećih hitova Milančeta Radosavljevića, među kojima su „Jedna žena plave kose“, „Za ljubav sam mladost dao“, „Sećaš li se kad smo klinci bili“, ali i brojne druge pesme uz koje su odrastale i veselile se generacije.

Foto: Promo

Nakon četiri rasprodata Tašmajdana, Milančetova pesma tako više neće ostati samo u Beogradu – kreće na put širom Srbije.

Posebne cene karata tokom prvih 48 sati

Organizatori su odlučili da i ovoga puta omoguće što većem broju ljudi da bude deo koncerta, pa će tokom prvih 48 sati pretprodaje ulaznice biti dostupne po cenama već od 1.500 dinara.

Nakon isteka promotivnog perioda počeće redovna prodaja ulaznica po regularnim cenama.

Karte su od danas u prodaji, a sudeći prema interesovanju koje je pratilo Milančetove prethodne koncerte, očekuje se veliko interesovanje publike i za nastup u Valjevu.

Foto: Kurir

Koncert u SRC „Petnica“ ujedno će označiti i početak turneje, dok će novi gradovi i datumi biti objavljeni uskoro.

Posle Beograda, priča se nastavlja. Milanče Radosavljević kreće „Od Valjeva do Loznice“, a sve počinje upravo u Valjevu – 12. septembra od 20 časova.

Karte na linku: