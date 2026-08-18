Slušaj vest

Mitar Mirić nedavno je progovorio o pevačima koji snimaju kavere, o svojoj karijeri i novcu koji je ulozio.

"Nestašica je dobrih pesama"

Pevač je dao sud o novom muzičkom trendu, snimanje kavera i obrada.

- Ja se ne ljutim i ide u korist, pevaju momci moje pesme i vratili su pet-šest pesama. Sad je nestašica pesama, a ima dobrh pevača. Oni moraju da se iskažu, pa bar preko kavera - započeo je nedavno Mitar u "Premijera Vikend Specijalu", pa dodao:

Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija

- Ja ima puno pesama koja su prošle, to nije jeftino i dobra pesma košta, nema ispod 10.000 evra, pa još spotovi... Moraš nešto i narodu da pružiš, ja godišnje snimam jednu pesmu.

"Stvorio me je Novica Urošević"

- U ta vremena se nije plaćalo, to je kompozitor koji me je stvorio Novica Urošević, ja sam hteo da izdam, a on je to preprodao iako sam dao pare za tu pesmu. Ja sam popustio, taj me čovek ipak stvorio i bio je na mom koncertu. Pevao sam sve njegove pesme - otkrio je tada Mitar.

1/8 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolic, Kurir Televizija, Printscreen

"Šaban i ja smo bili najskuplji"

Pevač je otkrio kako je to nekada izgledalo i ko je uzimao najviše novca.

- Tada su se pevali koncerti i vašari. Nije tad bilo klubova, kakav bakšiš... Kad su svadbe ili veselja sam uzimao. Šaban i ja smo bili najskuplji tokom osamdesetih.