"SADA JE NESTAŠICA PESAMA" Mitar Mirić o novom muzičkom trendu i finansijama: Moraš i narodu nešto da pružiš...
Mitar Mirić nedavno je progovorio o pevačima koji snimaju kavere, o svojoj karijeri i novcu koji je ulozio.
"Nestašica je dobrih pesama"
Pevač je dao sud o novom muzičkom trendu, snimanje kavera i obrada.
- Ja se ne ljutim i ide u korist, pevaju momci moje pesme i vratili su pet-šest pesama. Sad je nestašica pesama, a ima dobrh pevača. Oni moraju da se iskažu, pa bar preko kavera - započeo je nedavno Mitar u "Premijera Vikend Specijalu", pa dodao:
- Ja ima puno pesama koja su prošle, to nije jeftino i dobra pesma košta, nema ispod 10.000 evra, pa još spotovi... Moraš nešto i narodu da pružiš, ja godišnje snimam jednu pesmu.
"Stvorio me je Novica Urošević"
- U ta vremena se nije plaćalo, to je kompozitor koji me je stvorio Novica Urošević, ja sam hteo da izdam, a on je to preprodao iako sam dao pare za tu pesmu. Ja sam popustio, taj me čovek ipak stvorio i bio je na mom koncertu. Pevao sam sve njegove pesme - otkrio je tada Mitar.
"Šaban i ja smo bili najskuplji"
Pevač je otkrio kako je to nekada izgledalo i ko je uzimao najviše novca.
- Tada su se pevali koncerti i vašari. Nije tad bilo klubova, kakav bakšiš... Kad su svadbe ili veselja sam uzimao. Šaban i ja smo bili najskuplji tokom osamdesetih.