Slušaj vest

Mihajlo Veruović Vojaž ima novu devojku. Treper je nakon raskida sa Tamarom Kujačić duže vreme bio singl, kada je otkrio da želi da se posveti karijeri, radu na sebi i poslovnom uspehu.

Muzičar je istakao da je prolazio kroz čudnu životnu fazu, ali, po svemu sudeći, Vojaž ponovo uživa u ljubavi. On je na Tiktoku objavio snimak iz automobila dok je pored njega sedela misteriozna devojka.

Popustile im kočnice

Foto: Printscreen/TikTok

Njih dvoje su se sve vreme smejali i pevušili u kameru, a da nije reč samo o drugarici, vidi se po tome što je on mazi po grudima dok ona njega češka po vratu.

Podsetimo, iako Mihajlo nije otkrivao zbog čega je u čudnoj životnoj fazi, mnogi pratioci su odmah pomislili da je to bilo zbog raskida sa Tamarom.

- Razišli smo se potpuno normalno, ima tome već neko vreme. Rešio sam da se u narednom periodu posvetim karijeri i radu na sebi. Prolazim kroz neki čudan period, mogu da ga nazovem sazrevanje, ne bih da se samosažaljevam, ali osvestio sam neke stvari koje ranije nisam. Dajem sebi vremena da saberem sve pluseve i oduzmem sve minuse. To je glavni razlog moje odsutnosti iz javnog života - odgovorio je reper.

1/4 Vidi galeriju Vojaž Foto: Printscreen/TikTok

Tada je sumnje dodatno podgrejao i Tamarin video na Tiktoku, u kojem je na pitanje o vezi s Vojažem dala odgovor koji je zaintrigirao mnoge.

Bivše ljubavi

S obzirom na to da je Tamara ovom prilikom govorila na norveškom jeziku i na snimak nije dodala prevod, fanove je zanimalo na koji način je prokomentarisala njihov odnos, a jedna korisnica je napisala u komentarima da joj je Čet GPT pomogao da shvati kako je Tamara ovom prilikom zapravo potvrdila raskid i dodala da su ostali u dobrim odnosima.

Pre Tamare Mihajlo je neko vreme bio u vezi i sa influenserkom Anastasijom Lukić, a posle raskida sa Anđelom Ignjatović Breskvicom pisalo se i da mu je srce ukrala Đina Džinović, s kojom ga je naš paparaco svojevremeno i uslikao na romantičnoj večeri na Gardošu u Zemunu.

1/11 Vidi galeriju Vojaž, Devoto i Desingerica Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir.rs

Vojaž: