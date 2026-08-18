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Olja Karleuša i njen suprug Predrag Peca Petrović očigledno su pronašli recept za dobar brak, a to su mnogo ljubavi, još više smeha i obavezno fotografisanje za društvene mreže!

Popularna pevačica i njen izabranik ponašaju se kao da su tek izašli iz srednje škole i upravo otkrili čari zaljubljivanja, pa njihove objave često izgledaju kao dnevnik dvoje tinejdžera koji ne mogu jedno bez drugog.

I u dobru i zlu

Njih dvoje su veoma aktivni na društvenim mrežama, gde bez problema pokazuju koliko uživaju u zajedničkom životu. Od fotografija i snimaka do simpatičnih trenutaka iz svakodnevice, Olja i Peca ne kriju da im je zajedno baš dobro! Kod njih nema one čuvene bračne rutine u fazonu „dobro jutro“, „šta ćemo za ručak“ i „jesi li platio račune?“. Naprotiv! Kada se pojave zajedno, deluje kao da su na ekskurziji.

Jači kad su zajedno

1/6 Vidi galeriju Pevačica u ljubavi godinama Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Olja je poznata po tome da nema dlake na jeziku, ali kada je reč o Peci, pevačica ume da pokaže i svoju nežniju stranu. Njihove zajedničke objave pune su osmeha, zagrljaja i trenutaka koji jasno pokazuju da se dobro zabavljaju i kada ih niko ne gleda odnosno, kada ipak neko gleda, jer kamera je kod njih izgleda uvek spremna!

Peca joj, sudeći po njihovim objavama, ne ostaje dužan. Njihov odnos više podseća na partnerstvo dvoje najboljih prijatelja koji su se slučajno zaljubili nego na klasičan bračni odnos. Ima tu zadirkivanja, smeha, zajedničkih avantura, ali i onih pogleda koji govore više od hiljadu reči.

Pažnja

Njihova ljubavna priča tako svakodnevno dobija nove nastavke na Instagramu, a pratioci imaju priliku da zavire u njihov svet. I dok se mnogi parovi posle godina zajedničkog života pretvore u ozbiljan bračni tandem koji raspravlja oko toga ko će da iznese smeće, Olja i Peca očigledno još nisu stigli do te faze.

Ako je suditi po društvenim mrežama, njima je najvažnije da se zajedno smeju, putuju, provode i uživaju u životu. A ako pritom nastane i dobra fotografija još bolje!

Upravo je poslednja objava pokazatelj da se njih dvoje uživaju i da žive kao dva tinejžera.