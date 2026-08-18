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Neda Ukraden odlučila je da i ovog leta maksimalno uživa u čarima crnogorskog primorja, gde godinama ima svoju kuću, a da joj odmor i te kako prija pokazala je i na društvenim mrežama.

Pevačica je svojim pratiocima priredila pravi letnji prizor dok se vozi gliserom, ona peva, osmehuje se i uživa u pogledu na more. Neda je, sudeći po snimku koji je objavila, bila odlično raspoložena, a nije propustila priliku ni da zapeva jedan od svojih hitova. Dok gliser seče talase, pevačica je raspoložena za pesmu, pa je kroz stihove poručila: „Samo je nebo iznad nas“.

00:25 Neda Ukraden zapevala na brodu Izvor: instagram/neda.ukraden

Sve je podređeno užitku

U njenom slučaju, čini se da je ovo pravilo koje se tokom leta posebno poštuje što više mora, sunca i dobre muzike!

Pevačica već godinama važi za jednu od najvećih ljubiteljki crnogorskog primorja, a činjenica da tamo ima kuću daje joj mogućnost da u morskim čarima uživa kad god joj obaveze dozvole. Umesto klasičnog odmora u hotelu, Neda tako može da se oseća lagodno kod kuće, samo uz pogled na more i zvuk talasa.

Ovoga puta rešila je da promeni perspektivu, pa se ukrcala na gliser i zaplovila. A kako kod Nede očigledno nema odmora bez muzike, mikrofon joj praktično nije ni potreban, dovoljno je da pusti svoj glas i letnja atmosfera je zagarantovana.

Kod druge kuće

1/5 Vidi galeriju Provodi se za sve pare na moru Foto: Privatna arhiva, Screenshot

Pustila brigu

Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a njen snimak brzo je privukao pažnju pratilaca. Neda je još jednom pokazala da joj energija ne manjka i da ume da uživa u svakom trenutku, bez obzira na to da li je na bini ili na moru.

Dok mnogi leto provode uz plažu i ležaljku, Neda je odlučila da joj letnji dan prođe uz malo više adrenalina. Gliser, otvoreno more, sunce i njen dobro poznati glas bili su dovoljni za prizor koji izgleda kao scena iz muzičkog spota. Očito da pevačica ume da kombinuje svoje vreem i da joj nikada ne bude monotono.

I dok je gliser jurio po talasima, Neda je pevala kao da je pred publikom, a njen izbor pesme samo je dodatno zaokružio atmosferu.