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Nikola Peković odlučio je da pred sam kraj leta još jednom spakuje kofere i otputuje u Tursku, a naša ekipa ga je juče ispratila na put sa drugom suprugom.

Nekadašnji košarkaš, koji privatni život uglavnom drži daleko od javnosti, izabrao je ovoga puta Antaliju, destinaciju koju je sa suprugom posetio i pre dva meseca.

Peković i njegova supruga već su u junu boravili u Turskoj, a očigledno im se odmor toliko dopao da su odlučili da ponove isto putovanje. Umesto da pred kraj leta traže neku novu destinaciju, vratili su se na provereno mesto i ponovo uživaju u Antaliji.

Samo provereno

Njih dvoje su, prema informacijama do kojih smo došli, odseli u smeštaju čija cena ide do oko 100 evra po osobi. Iako bi se zbog Pekovićevog imena moglo očekivati da bira najskuplje i najluksuznije hotele, ovog puta odlučili su se za znatno umereniju varijantu i očigledno im je najvažnije bilo da imaju dovoljno mira i privatnosti.

Na odmoru će, nakon tajne svadbe u Meljaku, uživati deset dana. Na putovanju nisu sami. Sa njima su i članovi obezbeđenja, koji vode računa o njihovoj sigurnosti tokom boravka u Turskoj. Peković je godinama pod budnim okom javnosti, pa ne čudi što i tokom putovanja želi da ima dodatnu sigurnost i mir.

Vole da putuju zajedno

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Ne vole da eksperimentišu

Po svemu sudeći, Antalija im je ostala u toliko lepom sećanju da nije bilo potrebe da razmišljaju gde će ovog puta.

I dok se leto polako približava kraju, Peković i njegova supruga rešili su da ga produže koliko god mogu. Umesto povratka svakodnevnim obavezama, izabrali su još nekoliko dana odmora, sunca i mora.

Bivši košarkaš poznat je po tome što ne voli preterano da eksponira privatni život, pa se retko može videti kako detalje iz svog svakodnevnog života deli sa javnošću. Upravo zbog toga njegova putovanja i pojavljivanja u društvu supruge često privuku pažnju.

Ovoga puta, međutim, deluje da im je cilj potpuno drugačiji da se odmore i uživaju bez velike pompe. To im ipak nije pošlo za rukom jer su već na aerodromu spaženi kako dolaze sa tri vozila, što je zabeležio Kurirov paparaco.

Antalija je tokom letnje sezone jedna od omiljenih destinacija turista iz regiona, a Peković je očigledno među onima koji su joj ostali verni. Nakon junskog odmora, sada su se ponovo vratili u Tursku, pa bi se moglo reći da su ove godine napravili svojevrsnu malu „tursku turneju“.

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Zanimljivo je i to što su za smeštaj izabrali opciju koja, prema dostupnim informacijama, košta do oko 100 evra po osobi. Dakle, ovog puta nisu jurili raskoš i razmetanje, već su se opredelili za praktičniju varijantu koja im omogućava da odmor provedu bez previše pompe.

Čini se da je Pekoviću i njegovoj supruzi najvažnije da budu zajedno i da iskoriste poslednje dane leta. More, sunce, dobro društvo i dovoljno privatnosti očigledno su im sasvim dovoljni za savršen završetak letnje sezone.

Dok se mnogi već vraćaju uobičajenom ritmu, Peković je odlučio da leto ne završava tako brzo. Sa suprugom je još jednom otišao u Antaliju, a ako je suditi po tome što su istu destinaciju izabrali dva puta za svega nekoliko meseci, Turska je ove godine definitivno bila njihov izbor broj jedan.