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Književnica Vedrana Rudan, koja je osvojila region romanima i britkim jezikom, preminula je posle teške bolesti u 77. godini.

Tužnu vest su potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se preselila na područje bez signala.

U javnosti se i dalje pamti jedan od najnapetijih televizijskih trenutaka u regionu, kada je gostovanje čuvene hrvatske spisateljice Vedrane Rudan u emisiji kod voditeljke Marije Kilibarde preraslo u pravi verbalni okršaj koji je danima bio glavna tema svih medija i društvenih mreža.

Sve je počelo kada je Vedrana Rudan gostovala kod Marije Kilibarde kako bi promovisala svoju novu knjigu pod nazivom "Doživotna robija". Tokom razgovora, dotakle su se teme koja je očigledno duboko pogodila voditeljku.

Kilibarda je iskreno priznala šta ju je slomilo u knjizi: "Pa na primer zato što kada žena u 41. godini baš želi da ima dete, a nema ga i onda se sve vreme u knjizi pominje 'ma šta će ti deca".

"Šta će vam deca?"

Nakon ove iskrene rečenice, usledila je direktna i oštra reakcija spisateljice koja je ostavila gledaoce u šoku.

"Ali vi imate 42 godine. Ja vas držim stvarno budalom svetskom nakon ove rečenice. Šta će vama deca?“, upitala je Vedrana.

Kilibarda je pokušala da objasni svoj stav, ističući da je ostvarena u svakom drugom smislu, ali da od svoje 25. godine ima „fizičku potrebu“ da bude trudna.

Međutim, Rudan nije popuštala: "Pa šta, od 25. do dana današnjeg niste mogli da nađete nekog pastuha da vas oplodi. Imaš sebe, imaš ljubavnika, imaš verovatno lošeg šefa ili šeficu, šta će ti još i dete. Vaša bejbisiterka će verovatno više koštati", rekla je spisateljica.

Kada je voditeljka kroz nelagodan osmeh pokušala da odgovori sa: "Zato rintamo", Vedrana je zaključila: "Ako ćete rintati da biste platile bejbisiterku onda ste stvarno blesave".

1/6 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Printscreen/TV Prva, Preentscreen/Youtube

Reakcija javnosti

Ovaj razgovor je odmah izazvao lavinu komentara i oštrih osuda na račun Vedrane Rudan na društvenim mrežama. Zbog velike prašine koja se podigla u javnosti, spisateljica se ubrzo oglasila na svom blogu kako bi objasnila situaciju i uputila javno izvinjenje voditeljki.

"Izvinjavam joj se zbog ružnih reči, ona zna da je nisam htela namerno uvrediti, bila sam izvan sebe jer je doživljavam kao ćerku koja želi skočiti sa visoke litice u kipuću vodu", napisala je Vedrana.

1/7 Vidi galeriju Marija Kilibarda i Nina Badrić Foto: M.P./ATAImages

Ipak, kako je sama spisateljica otkrila, tenzija je postojala samo pred kamerama i na stranicama tabloida koji su izvlačili rečenice iz konteksta. U stvarnosti, njih dve su se odlično zabavljale, a Marija je Vedranu nakon emisije veselo ispratila do taksija.