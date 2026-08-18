Sara Spriwel sarađivala sa reperom Milošem Montanom, a onda sve oduševila svojom pesmom "Daleko"
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DONELA SREĆU KOLEGI, PA STVAR UZELA U SVOJE RUKE: Atraktivna pevačica se pojavila u spotu kod repera, pa objavila svoj singl
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Ovaj izvođač je Sari poverio glavnu žensku ulogu u svom spotu za pesmu “Pijana i trezna” i taj spot je za kratko vreme došao do skora od milion pregleda na “YouTube”-u.
Međutim, tu nije kraj iznenađenjima. Sara je svoju publiku obradovala i svojim novim singlom.
Sara Spriwel Foto: Printscreen Instagram
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Nova Sarina pesma se zove “Daleko”.
Novi Sarin singl je pravi letnji hit, a ova pevačica u ekranizaciji pomenute pesme izgleda više nego izazovno i seksi.
Muškarci sigurno neće ostati ravnodušni na one scene u spotu u kojima je mlada muzička zvezda u kupaćem kostimu.
Kurir.rs/nemazabranjenih.rs
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