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Atraktivna pevačica Sara Spriwel donela je sreću reperu Milošu Montani.

Ovaj izvođač je Sari poverio glavnu žensku ulogu u svom spotu za pesmu “Pijana i trezna” i taj spot je za kratko vreme došao do skora od milion pregleda na “YouTube”-u.

 Međutim, tu nije kraj iznenađenjima. Sara je svoju publiku obradovala i svojim novim singlom.

Sara Spriwel Foto: Printscreen Instagram

 Nova Sarina pesma se zove “Daleko”.

Novi Sarin singl je pravi letnji hit, a ova pevačica u ekranizaciji pomenute pesme izgleda više nego izazovno i seksi.

Muškarci sigurno neće ostati ravnodušni na one scene u spotu u kojima je mlada muzička zvezda u kupaćem kostimu.

Kurir.rs/nemazabranjenih.rs

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15:54
STARS 614 16.08.2026. Izvor: Kurir TV