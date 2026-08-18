Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara nakon sezone provedene u žiriju takmičenja „Zvezde Granda” donela je odluku da možda promeni televizijski tabor. 

Daru Bubamaru kratko rekla da ima tri ponude.

- Imam tri ponude i dalje razmišljam gde ću - rekla je kratko Dara Bubamara.

O prelasku u Pinkove zvezde

Kada je reč o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i prelasku u "Pinkove Zvezde", odluka se očekuje u septembru, pri čemu su novac i uslovi presudni.

Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u Zvezdama Granda, možda ne - rekla nam je Dara.

"Uslovi su bitni"

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStarsPOJAČANJE DECENIJE! Dragana Mirković i Ceca Ražnatović zajedno u žiriju "Zvezde Granda"? Ovo su detalji pregovora: Grand uporan da dovede muzičku divu
Dragana Mirković Svetlana Ceca Ražnatović Zvezde Granda
StarsSAD JE I POTVRĐENO! On će biti deo žirija Zvezda Granda! Od septembra promene u takmičenju: "Ugovorom sam vezan da..."
Screenshot 2026-06-21 010524.jpg
Stars"NEKO NA LICU MESTA IZLUDI, ALI ŠTA DA RADIM" Ana Bekuta o svađama članova žirija "Zvezda Granda": Nikako da shvate da ne ocenjujem njih
Ana Bekuta (1).jpeg
Stars"TO MU JE PISALO U UGOVORU U ZVEZDAMA GRANDA" Ceca otkrila pod kojim uslovima je Keba došao u žiri, pa brutalno prozvala Milija