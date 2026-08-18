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Đina Džinović trenutno boravi na Mikonosu, odakle svojim pratiocima deli prizore sa odmora. Ovoga puta pažnju je privukla jahta na kojoj provodi vreme, a domaći mediji ranije su pisali da njena vrednost iznosi oko 10 miliona evra.

Ćerka Meline Galić, poznata u javnosti kao Melina Džinović, pokazala je deo enterijera i eksterijera luksuznog plovila, ali i pogled na Egejsko more koji se pruža sa palube.

Sunčanje na palubi i pogled na Egejsko more

Đina je za ovu priliku odabrala plavi top, a na fotografijama i snimcima može se videti kako uživa na sofi postavljenoj na palubi. Dok je sunčala, kamera je zabeležila i pejzaž koji okružuje jahtu usidrenu nasred mora.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

U nastavku objave pokazala je i kako izgleda deo palube, uključujući trpezarijski prostor.

Kako se može videti, plovilo je projektovano tako da putnicima pruži privatnost i komfor, a poseduje prostrane palube, terasu neposredno iznad mora i diskretan pristup unutrašnjem salonu.

Cena jahte zavisi od veličine i opreme

Na prvi pogled jasno je da je reč o plovilu namenjenom hedonizmu bez kompromisa - prostrane palube, elegantna terasa tik iznad mora i diskretni ulaz u unutrašnji salon ostavljaju utisak potpune privatnosti. Na gornjem nivou nalazi se i prateći čamac, spreman za brze transfere, što je uobičajen detalj kod najskupljih jahti koje kruže Azurnom obalom.

Iako tačna vrednost nije javno dostupna, ovakve jahte na tržištu dostižu cifre od nekoliko miliona pa sve do preko 10 miliona evra, u zavisnosti od veličine, opreme i godine proizvodnje. Čak su i neke polovne do 10 miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Ovako izgleda jahta Melininog muža Foto: Kurir

Prema procenama, ovakva jahta koju poseduje Melinin izabranik vredi više miliona evra. U svetu bogatih, ovakvo plovilo nije samo prevoz, već statusni simbol i dokaz moći.

Samo za najbogatije

Upravo takva kategorija plovila rezervisana je za najbogatije, koji luksuz ne posmatraju kao trošak, već kao način života.