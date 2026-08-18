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I dok sada gledate bujno poprsje pevačice sa slike, verovatno se pitate o kome se radi i ko je žena koja sada ima veći dekolte i od Jane Todorović. Na slici se nalazi pevačica Dunja Popović, koja je popularnost stekla učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", davnih godina.

Jana izgubila titulu

Osim vokalnih sposobnosti i izgleda, u medijima je bila aktuelna i zbog svađe sa Marijom Šerifović.

Mnogi ističu da Dunja danas izgleda drugačije nego na početku karijere, i u tome niko pogrešio nije.

Ona je ranijih godina bila plavuša pa su je mnogi nazivali naslednicom Jelene Karleuše, što se u međuvremenu promenilo. Danas, Dunja ima potpuno novi stil i izgled, a sada je svi komentarišu kao pevačicu sa najvećim poprsjem, što znači da je ovu zanimljivu titulu preuzela od Jane Todorović.

1/8 Vidi galeriju Evo kako Dunja Popović izgleda danas Foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je aktivna na društvenim mrežama, a njene provokativne fotografije izazivaju pažnju javnosti.

U prvi plan došle su njene obline i istaknuti dekolte, pa su pojedini pratioci prokomentarisali da je "prevazišla" i Janu Todorović, koja inače važi za pevačicu sa najbujnijim prirodnim dekolteom.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: Print Screen, Kurir, Printscreen Instagram

Napustila Zvezde Granda zbog Marije Šerifović

Podsetimo, rasprava sa članicom žirija, pevačicom Marija Šerifović, promenila je tok njene karijere. Nakon tog medijski ispraćenog sukoba, Dunja se povukla iz javnosti i rešila da svoj život nastavi daleko od reflektora.

- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i odšetala sa scene.

1/11 Vidi galeriju Dunja Popović, izbačena Zvezda Granda Foto: Printskrin