NE IDU NA TEZGU BEZ 10.000 € Ovi pevači zgrću ogromno bogatstvo na nastupima, a njih dvoje za jednu ludu noć uzmu PAPRENU CIFRU
Javnost je oduvek bila zaintrigirana zaradama domaćih muzičara, a cifre koje izvođači naplaćuju za samo jedno veče često dostižu vrtoglave iznose.
Iako bi mnogi pretpostavili da decenijsko iskustvo donosi najveći profit, trenutna situacija na tržištu pokazuje drugačiji trend.
Mlate lovu
Pevači i pevačice koji su na muzičkoj sceni prisutni već dve decenije, među kojima su Indira Radić, Katarina Kaja Ostojić i Stoja Novaković, po jednom nastupu zarade u proseku između 7.000 i 8.000 evra.
Stoja je pre nekoliko meseci imala dve pogođene tezge u inostranstvu kod ljudi koji su joj i poznanici i često je zovu, te je za dva nastupa u nedelji uzela 20.000 evra.
Interesantno je da pojedini stariji izvođači za svoje svirke naplaćuju čak i manje iznose od pomenutih. Sa druge strane, predstavnici novog muzičkog talasa ubedljivo dominiraju po visini zarade.
Izvođači kao što su Mihajlo Veruović Vojaž, Igor Panić Nući, Devito i članovi sastava Crni Cerak važe za najtraženije zvezde današnjice, te se njihovi redovni honorari kreću u rasponu od 10.000 do 15.000 evra po nastupu.Ipak, prava prilika za bogaćenje na estradi su novogodišnji praznici.
Rekorderi
Apsolutni rekorderi u najluđoj noći bili su Ceca Ražnatović i Saša Matić, koji su za svoje nastupe naplatili neverovatnih 100.000 evra.
Odlične zarade imaju i oni
Odličnim zaradama mogu se pohvaliti i Milica Todorović, čiji je honorar iznosio 30.000 evra, kao i Jovana Pajić i Marija Mikić koje su inkasirale po 20.000 evra.
Pored njih, izuzetno visoke honorare imali su i Milica Pavlović i Peđa Jovanović.
kurir.rs/blic