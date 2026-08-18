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Javnost je oduvek bila zaintrigirana zaradama domaćih muzičara, a cifre koje izvođači naplaćuju za samo jedno veče često dostižu vrtoglave iznose.

Iako bi mnogi pretpostavili da decenijsko iskustvo donosi najveći profit, trenutna situacija na tržištu pokazuje drugačiji trend.

Mlate lovu

Stoja je pre nekoliko meseci imala dve pogođene tezge u inostranstvu kod ljudi koji su joj i poznanici i često je zovu, te je za dva nastupa u nedelji uzela 20.000 evra.

1/17 Vidi galeriju Stoja Novaković nekad i sad Foto: Kurir, ATA images, ATAIMAGES

Interesantno je da pojedini stariji izvođači za svoje svirke naplaćuju čak i manje iznose od pomenutih. Sa druge strane, predstavnici novog muzičkog talasa ubedljivo dominiraju po visini zarade.

Izvođači kao što su Mihajlo Veruović Vojaž, Igor Panić Nući, Devito i članovi sastava Crni Cerak važe za najtraženije zvezde današnjice, te se njihovi redovni honorari kreću u rasponu od 10.000 do 15.000 evra po nastupu.Ipak, prava prilika za bogaćenje na estradi su novogodišnji praznici.

Rekorderi

1/11 Vidi galeriju Regionalna muzička zvezda Saša Matić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Mejdan u Tuzli, gde je preko 5.000 ljudi od prve do poslednje pesme napravila atmosferu za pamćenje. Foto: Saša

Apsolutni rekorderi u najluđoj noći bili su Ceca Ražnatović i Saša Matić, koji su za svoje nastupe naplatili neverovatnih 100.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

Odlične zarade imaju i oni

Odličnim zaradama mogu se pohvaliti i Milica Todorović, čiji je honorar iznosio 30.000 evra, kao i Jovana Pajić i Marija Mikić koje su inkasirale po 20.000 evra.

Pored njih, izuzetno visoke honorare imali su i Milica Pavlović i Peđa Jovanović.

kurir.rs/blic