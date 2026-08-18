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Bivša takmičarka „Elite 9“ Anita Stanojlović, koja sa Lukom Vujovićem čeka bebu, objavila je fotografiju koja je privukla veliku pažnju njenih pratilaca.

Naime, Anita je na svom Instagram profilu podelila fotografiju Luke kako sedi za stolom u društvu njene majke Angeline. Njih dvoje deluju opušteno i sa osmehom na licu, a fotografija je posebno zanimljiva jer se u Eliti često pričalo da Angelina ne podržava vezu Anite i Luke.

Anita je ovom objavom, čini se, pokazala da između Luke i Angeline vlada normalan odnos, tačnije da je Anitina majka podrža odnos ćerke i Vujovića.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Anita i Luka uskoro će postati roditelji, a njihova veza i trudnoća bile su među zapaženijim temama tokom „Elite 9“. Sada ostaje da se vidi da li je dolazak bebe konačno doveo do potpunog pomirenja i zbližavanja Luke i Angeline.

Sinu sam rekao: "Anita je trudna"

Luka je nedavno za medije otkrio i kako je sinu saopštio da je njegova izabranica u drugom stanju:

- Kada izađemo se suočimo sa realnim svetom. Emotivan sam, sinu sam rekao da je trudna Anita, rekao je da zna. Rekao sam jel znaš ko je tata, šalio sam se da ostanem u temi. Sutra će biti crni sto u porodici Vujović sigurno samo bez Milana Milošević.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Ako fanovi pošalju, otkud znam. Šalim se, biće brzo svadba, neće biti tajna. Anita i ja smo imali svađe prvih 20 dana. Nismo se svađali, poštovali smo se. Ponosan sam na nas kada gledam druge odnose, jako su bili turbulentni. - Ne plašim se Baje, ja sam na njega. On mora da shvati da sam ja njegova krv i da sam na njega povukao. Teško mi je da pričam o tome, išao sam protiv oca zbog Aneli jer sam se borio za nas. Kajem se zbog toga. Nisam trebao da idem protiv njega i nisam trebao to da uradim.

kurir / blic

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