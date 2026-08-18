Slušaj vest

Voditeljka Anastasija Buđić ugostila je Milenu Kačavendu i Asmina Durdžića, a usledilo je i naredno uključenje od Nine iz Zagreba.

- Nikako ne želim da pričam o Filipu Caru. Ja sutra krećem za Bosnu. Ja kad sam počeo da budem blizak sa Majom, sve žene su mi unutra okrenule leđa. Milena neka igra svoj rijaliti. Kad je bila afera sa Janjušem, ja je nisam gazio. Bila je u Etnom selu sa Janjušem, dva puta bili zajedno. Najveće poniženje je za ženu da joj kaže da je popio kamagru. - rekao je Asmin.

- Ti nemaš nijedan dokaz. - rekla je Milena.

- Pričali smo najviše o rijalitiju. Nismo se muvali. Zvala me je na video poziv, bila je u svilenoj spavaćici. Morao sam da promenim broj telefona. Ona sa mnom na vezi 5-6 sati. Zove me mrtva pijana na poziv u spavaćiči, ima i plavu neku. Nabacivala mi je i Vanju. Što me zove na video poziv u 2 sata ujutru? - rekao je Asmin.

- Leba nemaš da jedeš. Što nisi došao juče na kafu? Što nisi rešio Filipa Cara muškarčino? - rekla je Milena.

- Ona sve živo lažeš. Žena p*ša u gaće. Neka dokaže da sam je ja zvao na video poziv. Šta ja znam da je ona radila u braku, nisam ja živeo sa njima. Ja mislim da si ti varala jer si niskomoralna. - rekao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

- Je l' imaš dokaz da sam varala muža? Koliko si dužan u Austriji? - rekla je Milena.

- Koja budala od žene. Dajem joj p*rnić gde se dira, a ona mi kaže da joj dam dokaz. Sahranjuje živog dečka. Ko se veri preko vacapa. Kome si slala preko Westerna pare, pozajmljivala si od drugarice pare, pa si slala. Zamisli slikaš kako puni paprike, a on kako pije jogurt. Imaju s*ks preko vacapa, idu u izlaske preko vacapa. Uštapke pravi u 8 ujutru i šalje dečku koga u životu nije videla. Janjuše šta ti bi da opališ ovu druže? - rekao je Asmin.

- Je l' si rešio Brazilca, je l' paso travu Brazilac? - nastavila je Milena.

- Asmine, da li si promenuo mišljenje o Terzi i da li si pogledao klipove? - pitala je gledateljka.

- To su takvi drugari. Svaki dan se čekiraju, taguju, ručavaju. - rekla je Milena.

- On je bio korektan prema meni. A ovo što ova budaletina priča... - rekao je Asmin.

- Kako je bilo u Dubaiju? Šta radi Dragana? - pitala je Milena.

- Ova žena se nabijala na svačiji k*rac u Eliti. Zato ja ne znam šta je Janjušu bilo. - rekao je Asmin.

- Nema koga nije izvarao u Austriji. Što ne ideš u Crnu Goru? - rekla je Milena.

Pogledajte dodatni snimak: