RAZVEO SE I POSTAO NAJPOŽELJNIJI NEŽENJA Sada pokazao izvajano telo, ocrtava se svaki mišić (FOTO)
Iako je uvek bio poželjan muškarac, bivši maneken Vlada Vuksanović (37) je nakon razvoda ponovo vratio nezvaničnu titulu jednog od najtraženijih neženja u Srbiji.
Vest o njegovom nedavnom razvodu je iznenadila mnoge, a bivši maneken je sada pokazao svoju izvanrednu formu i ostavio bez daha pratioce na mrežama.
Podsetimo, početkom jula ove godine odjeknula je vest da se Vlada razvodi od supruge Dahiane, sa kojom je proveo osam godina u braku i dobio dvoje dece, sina Teodora i ćerku Valentinu.
Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?
Dahiana je inače iz Dominikanske Republike, a zbog ljubavi se preselila u Srbiju iako joj to nije bilo nimalo lako.
Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida veridbe sa pevačicom Natašom Bekvalac.
Atraktivna brineta je na društvenim mrežama neretko aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.
Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.
Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su govorili da ne isključuju da može doći do pomirenja.
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