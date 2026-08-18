Slušaj vest

Iako je uvek bio poželjan muškarac, bivši maneken Vlada Vuksanović (37) je nakon razvoda ponovo vratio nezvaničnu titulu jednog od najtraženijih neženja u Srbiji.

Vest o njegovom nedavnom razvodu je iznenadila mnoge, a bivši maneken je sada pokazao svoju izvanrednu formu i ostavio bez daha pratioce na mrežama.

1/4 Vidi galeriju Vlada Vuksanović Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, početkom jula ove godine odjeknula je vest da se Vlada razvodi od supruge Dahiane, sa kojom je proveo osam godina u braku i dobio dvoje dece, sina Teodora i ćerku Valentinu.

Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?

Dahiana je inače iz Dominikanske Republike, a zbog ljubavi se preselila u Srbiju iako joj to nije bilo nimalo lako.

Par je započeo vezu 2018. godine nakon Vladinog raskida veridbe sa pevačicom Natašom Bekvalac.

Foto: Printscreen Instagram

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama neretko aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su govorili da ne isključuju da može doći do pomirenja.

BONUS video: