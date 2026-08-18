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Pevačica Dara Bubamara prošle sezone bila je u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a kako je ugovor potpisala na godinu dana, sada je došlo vreme da se obavi razgovor kako bi razmotrili uslove za novu sezonu.

Dara Bubamara je otkrila da će finansije biti presudne, između ostalog.

1/6 Vidi galeriju Pevačica neće da odgovori Foto: Kurir/S.Z., Antonio Ahel/ATAImages

"Svi iz Granda su..."

- Idem na pregovore. To je poslovna tajna, biće sve okej. Hvala Bogu da me svi žele. Sve zajedno će biti presudno i finansije. Svi u Grandu su prema meni divni, nemam zamerke, ja sam potpisala ugovor na godinu dana, idem sad da vidim šta i kako. Ja sam zadovoljna sa prethodnom sezonom, mogu da budem malo luđa. Nisam ja ta koja odlučuje ko će biti u žiriju - rekla je Dara za "Blic", pa progovorila o dečku koji ju je i dovezao na Grand.

1/5 Vidi galeriju Zaljubljena kao tinejdžerka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Printscreen/Instagram, Antonio Anhel/ATA Images

- Dečko pozitivno utiče na mene. On ima dobro srce, dobar je i pošten. Zajedno smo u dobru i zlu. Moj sin ga obožava, to je najbitnije. Sa porodicom mog dečka se jako dobro slažem. On shvata moj posao, njemu je drago što me vole, on je siguran u sebe i moju ljubav prema njemu. Ja nisam ljubomorna, živomo zajedno, nemamo vremena da budemo ljubomorni. Svaki dan neki sastanci. Ludilo mi je, nemam vremena za odmor - rekla je ona.

O prelasku u Pinkove Zvezde

Kada je reč o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i prelasku u "Pinkove Zvezde", odluka se očekuje u septembru.

- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u Zvezdama Granda, možda ne - rekla je Dara.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - zaključila je pevačica za pomenuti medij.

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