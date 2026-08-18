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Među mnogobrojnim javnim ličnostima koje su se oprostile od Vedrane Rudan, oglasila se i Ana Bekuta i uputila emotivne reči.

Spisateljica i novinarka je preminula danas, 18. avgusta, a vest o njenoj smrti je mnoge zatekla.

- Zbogom velika naša, dobra, duhovita, besna, slobodna, beskompromisna i predivna Vedrana - počela je Bekuta.

Foto: Printscreen Instagram

- Svaku tvoju knjigu "progutala" sam kao još jednu bolnu i veličanstvenu istinu o životu, ljubavi, stvarnosti i ženama. Od jutros se osećam kao da je umro neko moj, neko posve moj, neko blizak, intiman, poznat i ljubljen i voljen - iskrena je bila Ana.

- Hvala ti što si se borila i kada smo se sve druge povlačile, što si stajala pred jačima od sebe kao ponosna vojnikinja slobode, što si oduvek i zauvek bila glas razuma na Balkanu i svetlo u mraku. Neka večno svetli to svetlo tvoje sobode. Neka ti je večnaja pamjat - zaključila je onda pevačica u svom oglašavanju na Instagramu.

1/7 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: Printscreen/youtube/Tanjug TV+, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Preentscreen/Youtube

Uz dirljive reči, Ana je dodala pesmu Željka Bebeka, "Žuta ruža", a njene reči su dirnule i najladnija srca.

Teška bolest

Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistkinja, početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok."

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