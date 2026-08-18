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Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Berendika sada tople letnje dane koristi za odmor u Crnoj Gori, a društvo joj pravi i glumica Marija Karan.

Iako se povukla sa javne scene, Ivana neretko deli trenutke iz života sa ljudima na društvenim mrežama, a sada je podelila deliće atmosfere sa Jadrana i time oduševila pratioce. Najpre je pokazala kako su organizovali roštilj na otvorenom, naložili vatru i uživali u dobroj atmosferi, dok se na stolu nalazila bogata trpeza.

Prijateljice su podelile i selfi koji svedoči o njihovom dobrom provodu tokom krstarenja Jadranom.

1/5 Vidi galeriju Ivana Berendika Foto: Printscreen Instagram

Na stolu se našla i jedna od omiljenih starinskih poslastica sa Balkana - princez krofne što je posebno sve oduševilo.

Udala se za milionera

Podsetimo, Ivana se udala za milionera Tomasa sa kojim ima dvoje dece.

- Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima - rekla je ona jednom prilikom, prenose domaći mediji.

Tomas Jermoluk sa suprigom Ivanom Foto: Pritnscreen/Instagram

Ona je tada iznela još neke detalje o svom izabraniku:

- Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja.

Je li Tomas osnivač Gogla?

Tomas (TJ) Jermoluk je američki preduzetnik i menadžer, poznat po dugogodišnjem radu u Silicijumskoj dolini. Karijeru je započeo u kompaniji Silicon Graphics, gde je dogurao do predsednika i izvršnog direktora, a kasnije je bio na čelu internet provajdera Excite@Home.

Foto: Pirtnscreen

Tokom godina postao je partner u jednom od najuticajnijih investicionih fondova Kleiner Perkins, koji je među ostalim ulagao i u Google, što je u pojedinim domaćim medijima dovelo do pogrešnih navoda da je on jedan od osnivača ove kompanije.

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