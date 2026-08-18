Prošla pakao

- Imam problem sa očima već dugo godina. Imala sam prvo onu malu, pubertetsku dioptriju, ali kada me je otac udario, kada me je tukao, staklo mi je upalo u oči i nastavio je da me bije. Ta dioptrija se tada povećala na - 7,5. Sada, posle toliko godina, počelo je užasno da mi smeta, da me boli glava, da mi se vrti... Baš sam imala probleme. Morala sam da operišem, da skinem tu dioptriju koliko mogu, zubog zdravstvenog stanja. Svi lekari su mi to preporučili, da ne bi došlo do većih komplikacija, ne daj Bože - objasnila je Ana nedavno za pomenuti medij.