"STAKLO MI JE UPALO U OČI, PA JE NASTAVIO DA ME BIJE" Bivša učesnica rijalitija prošla pakao, a ovako je izgledala u detinjstvu
Nekadašnja učešnica rijalitija, Ana Spasojević, neretko privlači pažnju svojim objavama na društvenim mrežama.
Ovog puta je podelila fotografiju koja je mnoge oduševila!
Naime, Ana je podelila kadar iz perioda kad je bila mala, a uz to napisala i šaljiv opis.
- Da, to sam ja - glasila je Anina objava uz koju je dodala emotikon koji plače od smeha.
Prošla pakao
Podsećanja radi, Ana je nedavno morala da ide na operaciju oka.
Bivša rijaliti učesnica se tad oglasila i za Pink.rs objasnila da godinama ima problem s vidom, naročito otkako ju je otac zverski tukao, o čemu je ranije govorila u "Eliti".
- Imam problem sa očima već dugo godina. Imala sam prvo onu malu, pubertetsku dioptriju, ali kada me je otac udario, kada me je tukao, staklo mi je upalo u oči i nastavio je da me bije. Ta dioptrija se tada povećala na - 7,5. Sada, posle toliko godina, počelo je užasno da mi smeta, da me boli glava, da mi se vrti... Baš sam imala probleme. Morala sam da operišem, da skinem tu dioptriju koliko mogu, zubog zdravstvenog stanja. Svi lekari su mi to preporučili, da ne bi došlo do većih komplikacija, ne daj Bože - objasnila je Ana nedavno za pomenuti medij.
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