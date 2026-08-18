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Pevačica Jana Todorović jedna je od najbogatijih na estradi što ne voli da ističe. Ona živi u dvorcu koji pripada njenom svekru, a na svoje ime ima dosta nekretnina koje izdaje.

Jana je novac od nastupa ulagala u nekretnine, te je tako danas vlasnica pet stanova od kojih zarađuje ogroman novac.

- Jana je vredna, nikad se nije rasipala novcem, već je ulagala tamo gde se najviše isplati, a to su stanovi. Ona ima pet stanova, mesečno sigurno stavi u džep i do 5.000 evra, mada cene se menjaju u skladu sa onim što diktira tržište. Svakako je verovatno da će uskoro i da širi biznis - rekao je izvor blizak pevačici nedavno za medije.

Inače, Jana je jednom prilikom govorila o dvorcu u kojem živi sa porodicom.

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra. Oduvek sam živela skromno, i u tom duhu vaspitavam i svoje dete. Mi smo velika porodica i svekar je jedan uspešan i cenjen čovek. Sve drugo je prolazno. Najveće bogatstvo mi je ćerka - rekla je svojevremeno pevačica.

1/4 Vidi galeriju Jana Todorović plače dok peva Foto: Printscreen

Ćerki dala ime po bivšoj devojci muža

Jana je, podsetimo, šokirala sve kada je otkrila da je ćerki dala ime po bivšoj devojci svog muža.

- Moj muž je imao devojku Kristinu. Bila mu je prva ljubav, Grkinja, i želeo je da mu se ćerka tako zove. A drugo ime, Džulijen, dali smo joj zato što je rođena u Americi. To ime stoji samo u pasošu, niko je tako ne zove - ispričala je Jana svojevremeno.

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