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Vest da je preminula Vedrana Rudan potresla je mnoge, a brojne poznate ličnosti se opraštaju od nje

Voditeljka Dea Đurđević čuva uspomenu na preminulu spisateljicu, pa se tako oglasila potresnim rečima. Ona je, najpre, podelila jedan od Vedraninih čuvenih citata na društvenim mrežama, a potom uputila poslednju poruku hrvatskoj spisateljici.

Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

- Nema te skupe kreme protiv bora koja ženi može ispeglati promašen i nesrećan život - glasio je citat Vedrane Rudan.

Odmah ispod tog citata, Dea je napisala sledeće reči:

"Živela si po svom"

- Sve si nas savetovala da budemo dovoljne same sebi, a da okruženje biramo po tome koliko nas usrećuju ljudi oko nas. Bila si žena koja je smela da kaže sve i uvek. Živela si po svom, tako si i otišla, kao legenda, nikada žrtva. Na nebu te čeka drugarica, znaš ti koja - napisala je voditeljka.

U sledećoj objavi, voditeljka je podelila još jedan citat čuvene spisateljice:

Dea Đurđević
Dea Đurđević vodila jutarnji bez Sarape Foto: Printscreen/Instagram

- Ne tražim da me voliš zbog onoga što jesam. Dovoljno mi je da me poštuješ zbog onoga što nisam spremna da promenim - bile su reči na objavi sa Vedraninom fotografijom.

Teška bolest

Podsetimo, Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka, kolumnistkinja i aktivistkinja, početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok."

Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Printscreen/TV Prva, Preentscreen/Youtube

Podsetimo, Vedranin njen sin je objavio kratku poruku na njenoj zvaničnoj stranici Fjesbuka. Baš onu poruku koju je Vedrana u poslednjem gosotovanju izjavila.

Vedrana je otišla na područje bez signala - objavljeno je na zvaničnoj stranici Vedrane Rudan.

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15:54
STARS 614 16.08.2026. Izvor: Kurir TV