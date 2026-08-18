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Pobednica "Elite 9", Stanija Dobrojević je uvidela da se mnogi interesuju za njen honorar u rijalitiju, kao i to da li joj je novac isplaćen.

Zbog toga, rešila je da odgovori na sve spekulacije, istakavši da je "lepo ispoštovana".

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Tokom svog oglašavanja na Instagramu, ona je otkrila i buduće planove, a vreme provodi na odmoru, okružena porodicom, ali kada se odmor završi - nastavlja da radi punom parom.

- Imala sam cilj da uđem i pobedim. I uspela sam, iako to niko nije mogao da mi garantuje. I da, pošto me svi pitate, isplaćena sam, lepo ispoštovana i dobila sam najlepši honorar u istoriji rijalitija - poručila je, najpre, Stanija na Instagramu.

Foto: Printscreen Instagram

Budući planovi

- Posle odmora vraćam se poslu, emisijama, otvaranju "Elite 10", kampanjama i još mnogim novim stvarima... Vidim da nekima već mnogo nedostajem. Falim, jel da? A moja podrška? Oni su najsrećniji da me gledaju baš ovde gde jesam sa svojom porodicom u svom miru uz more, sunce i najlepši, spori ostrvski život. Sve je baš kako treba da bude - zaključila je onda Dobrojevićeva, pa je mnoge i zaintrigirala.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Asmin tvrdio da je dobila 400.000 evra

Podsetimo, javni rat između Stanije, koja je pobedom u "Eliti 9" osvojila 100.000 evra, i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.

Asmin je tada izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra.

Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Asmin je tada uporno vređao bivšu verenicu, ali i njenu suparnicu Aneli Ahmić, koja je na kraju završila kao drugoplasirana i uzela nagradu od 50.000 evra.

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi - poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija je odmah demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

- Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude, odbrusila mu je besno Stanija.

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