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Rijaliti učesnik Uroš Stanić odgovarao je na pitanja svojih pratilaca na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom otkrio detalje koji su šokirali javnost. Jednog od fanova zanimalo je da li je Uroš i dalje u kontaktu sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je tokom boravka u rijalitiju imao turbulentan odnos.

Stanić je bio sasvim jasan i bez dlake na jeziku o Janjušu poručio: "Ne, ne čujemo se, razočarao me je".

Međutim, to nije bilo jedino iznenađenje koje je priredio svojim pratiocima.

Ubrzo se dotakao i svojih poslovnih planova.

1/5 Vidi galeriju UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

Na pitanje da li će se neko od bivših cimera iz "Elite" pojaviti u njegovom muzičkom spotu koji priprema uz prvu pesmu, Uroš je dao intrigantan odgovor.

"U pregovorima sam sa bivšim dečkom Stanije... Videćemo", zagonetno je napisao Stanić uz emotikon koji pokriva usta.

Ova njegova izjava odmah je pokrenula lavinu komentara i nagađanja o kome je tačno reč i da li ćemo uskoro svedočiti neočekivanoj saradnji.

"Uložio sam mnogo para u pesmu"

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, učesnik "Elite 9" Uroš Stanić odlučio je da postane pevač. On je izdvojio mnogo novca, a siguran je u uspeh na muzičkoj sceni Balkana.

- Da, izbacujem prvu pesmu i odlučio sam da uplovim u muzičke vode. Uložio sam puno para, truda u sve ovo i ljude očekuje spektakl. Pesma je jako ekstravagantna i ljude će da se čuju, a i kad vide spot. Ja sam u ovo uložio više hiljada evra i ozbiljni ljudi rade na ovom projektu, ceo tim - kazao je on.

- Jedva čekam da sve završi i da moja prva pesma i spot ugledaju svetlost dana. Odlučio sam da se medijski povučem kako bih mogao što bolje da radim na ovome što spremam - dodao je nedavno za "Pink".

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