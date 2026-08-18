Slušaj vest

Folk zvezda Dragan Kojić Keba uveliko privodi kraju pripreme za veliki solistički koncert "Sad i ko zna kad", koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", a podrška mu je stigla sa najlepše moguće strane, od mladih talenata.

Orkestar harmonika Osnovne škole "Aleksa Šantić" iz Ugljevika, pod rukovodstvom profesora muzičke kulture i dirigenta Slavka Nikolića, specijalno za Kebu izveo je njegov veliki hit "Bre gidi džanum". Mladi muzičari na ovaj način želeli su da pozdrave pevača, pruže mu podršku pred koncert i pokažu da njegove pesme žive i među novim generacijama.

Foto: Privatna arhiva

"To je za mene najlepša potvrda"

Ovaj talentovani orkestar publici je poznat i po učešću u šou-programu "Ja imam talenat", u kojem su nastupali od 2015. godine, a mladi harmonikaši sada će imati priliku budu Kebini dragi gosti na "Tašmajdanu". Svoju podršku pevaču pružiće iz publike, odakle će zajedno sa ostalim posetiocima uživati.

- Posebno mi je drago kada vidim da mladi talenti, nova generacija muzičara, instrumentalista i harmonikaša vole moje pesme. To je za mene najlepša potvrda da muzika ne poznaje godine i da ono što se radi od srca uvek pronađe put do publike. Ja sam uvek tu za mlade ljude koji vole muziku i koji se bore da pokažu svoj talenat. Od srca im zahvaljujem na ovoj divnoj podršci i jedva čekam da ih 12. septembra dočekam na Tašmajdanu, raširenih ruku i velikog srca - poručio je Dragan.

Foto: Privatna arhiva

Mladi harmonikaši već su uputili Kojiću iskrenu podršku, a 12. septembra na "Tašu" njihovo izvođenje "Bre gidi džanum" za pevača je poseban znak pažnje pred veliki spektakl.

BONUS video: