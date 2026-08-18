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Uskoro nas očekuje nova sezona "Elite", koja će početi 5. septembra, a Darko Tanasijević otkriva da li će, i na koji način, doći do promene pravila, broju učesnika, ali i ko će se useliti u Belu kuću.

Darko iskreno priznaje da, koliko god voleo posao kojim se bavi, nije lako boriti se sa toliko razgovora i koliko je to za sve ove godine uticalo na njegovu psihu.

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Vidiš, nisam sumirao svoj rad na projektu poslednjih 10 meseci i tako ko zna koliko godina. Noćni rad se odražava, vidi se verovatno po mojim podočnjacima i na mom licu. To su te neke nuspojave, ali šta da se radi. Što se tiče tih priča, razgovora sa učesnicima i tako dalje, odražava se to onako na mene i na moju psihu. I emotivno. Non-stop sam u komunikaciji. Dakle, ne samo u emisijama kada gledaoci to vide i kada me čuju u live-u da ja sa nekim pričam na sve one teme i na sve one načine, nego je to i privatno. Ja sam u komunikaciji sa njihovim roditeljima, rodbinom, prijateljima, sa ovima što šalju dokaze, sa njima lično i tako dalje. Pa čak i sa ljudima, što se kaže, na ulici koji me sretnu i pitaju. Ja sam svestan toga da je to jako gledano, da to ide s tim i onda se to odrazilo na mene da sam eto poslednjih godina sam sve povučeniji. Nekad sebi kažem da sam postao kao neki deda, kao neki kućni miš koji se zatvori u kuću i ne ide nigde. A ranije sam mnogo više zujao, skitao, leteo s cveta na cvet. A sada to više nije tako. Sada nekako biram baš mali krug velikih ljudi i da budem sam, i nekako biram tišinu. Što bi rekla Aneli, i Zorica Marković “grli drveće”. Pa nisam još stigao do toga da bos tražim uzemljenje, da ljubim i grlim drveće, ali sve je to izvesno. Uskoro ću i do toga, kaže Darko za "Blic", i ističe da bi voleo da radi infomativni program ali ne i crnu hroniku, pa obrazložio zašto:

- Kad se u Eliti desi, ne poredim sa crnom hronikom, ali kada se desi neki buran raskid ili nečija lična tragedija, ne daj Bože imali smo nekih situacija da nekome premine član porodice...Ja ne mogu mesecima da se opasuljim od toga i vrlo to onako lično doživim - iskreno je prizano.

Promene u Eliti 10

On je progovorio i o mogućim promenama u predstojećoj sezoni.

1/5 Vidi galeriju Darko Tanasijević Foto: Prinstcreen, Printscreen Instagram

- Produkcija televizije Pink uveliko radi na osmišljavanju čitavog koncepta za desetku. Ja verujem da će desetka, pošto je jubilarna, baš doživeti ozbiljnu transformaciju, možda i konceptualnu u neku ruku što se tiče nekih pravila, mogućnosti i ostalih stvari. Mislim da će doživeti i vizuelnu transformaciju. Mislim da će te sve promene biti mnogo nekako veće, vidljivije i radikalnije. Što se tiče kastinga, čitavo leto je za te stvari, iako kasting već, pa mogu slobodno reći, duže vreme traje unazad. Čuo sam za jedno vrlo interesantno ime koje me je onako baš šokiralo. Baš šokiralo i ne znam kako ću se snaći da razgovaram sa tom osobom, zapravo sa takvom jednom energijom. Ali razumeš da je to sve što mogu da kažem. Nešto vrlo interesantno za gledaoce. Giga interesantno. Ovo što sam sad nešto malo zagolicao maštu, to sam sasvim slučajno saznao. A što se tiče nekih starih imena, pa verujem da će ih biti jer u svakoj sezoni imamo nekoga iz prethodnih sezona.

"To me u životu dosta sputava"

Na pitanje o ulasku u "Elitu 10" je ostao nedorečen.

- To na sedam dana mi je taman. Meni bi to bilo zabavno, bio bih svuda, zezao se... To bi mi bilo kul, da osetim taj vajb i energiju s one druge strane. Ali samo sedam dana i to je to. Da ostanem sedam ili četrnaest dana, pa onda četiri meseca ili koliko već narednih – to ne. Svi koji me vole i koji pišu lepe komentare ispod naših YouTube videa bi me verovatno najstrašnije pljuvali. Šalim se. Ne mislim da bih posrnuo, ali ja sam slab, mnogo sam emotivan. To me u životu dosta košta i sputava, moram da priznam. A tek tamo sa onom higijenom i zmijama, prošao bih kao bos po trnju.

Broj učesnika

Potom je odgovorio na pitanje o broju učesnika koje možemo očekivati ove godine.

-Taj broj svake godine varira, ali se kreće oko cifre od 50-ak, nekad i 60-ak učesnika. Verujem da je to već postao standard godinama, pa će tako biti i od septembra. Tačan broj ne znam, to je vrlo promenljiva kategorija, posebno u poslednjim danima kada se odlučuje ko ulazi, ko otpada, ko se dodaje. To samo produkcija zna i dok se Dušici ne stave kartice u ruke, zapravo se ne zna ko ulazi.

Murat je ostavio najveći utisak

Darko je priznao da je Murat ostavio najveći utisak na njega kada je reč o "Eliti 9".

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

- Njega sam istakao više puta. On me je na primer oduševio. Jer nisam verovao da dečko tako dobro može da se snađe u srpskom reality-ju. Dečko koji je odrastao u Španiji, koji je došao ovde gde nema nikog i ne zna apsolutno nikog, i gde ne zna jezik uopšte. On je znao da kaže “ćao” i “kako si brate” otprilike a sada priča bolje od nekih Srba. Naučio je da kapira foru, da kapira šalu- kaže Darko koga smo pitali ko ga je najviše razočarao ili iznenadio. Mnogi misle da je Sofija bila najveće otkriće.

O Sofiji i Danetu

- Sofija jeste ozbiljno iznenađenje, ali u negativnom smislu. Da se ne lažemo, negativno je jer nisam verovao da će devojka sebi da dozvoli baš neke stvari koje je dozvolila. Nisam verovao da će toliko lagati nakon prošle sezone gde smo je hvatali u lažima i dokazivali da smo mi govorili istinu, a ne ona. Zaista nisam verovao da ima toliko smelosti da radi neke stvari i da ih dokumentuje. A zna da smo prošle godine iskopali i makedonsku priču, i onaj orijental, i slike oko šipke...

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Tanasijević Sofiju nije štedeo, jer smatra da se ona čak i ne stidi zbog svega.

- Ona verovatno smatra da tu nema ništa specijalno. Puštene su im uspomene – bio je tu poljubac sa Danetom, prepiske, njihove slike. I ja gledam njenu reakciju i mislim se: “Brate, ova devojka postaje moj favorit” ili “Ona stvarno nije normalna”. Sve vreme je tapšala, aplaudirala i onda rekla: “Bože, ja mislila ko zna šta će naći, ja se stresala za džabe, ma ništa bre, lagano”. Gledam je i pitam se ko je ovde lud. U tom smislu mi je iznenađenje. Zapravo, iznenađen sam da je mogla da bude sa čovekom od 70 godina, da ga tako direktno uzme za novac, a da potom sve to prizna. I to onako, što bi se reklo, kroz izjavu koja je postala viralna – sa nekim otmenim stavom i harizmom. Ona o tome govori s ponosom. Ali ako za nešto mogu da joj kažem bravo – to je bravo za hrabrost, ludost i smelost - rekao je on za pomenuti medij.

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