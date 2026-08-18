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Pevačica Rialda Karahasanović potpuno je promenila svoj život kada se udala za 11 godina starijeg biznismena Elvisa sa kojim ima ćerkicu Gloriju.

1/5 Vidi galeriju Rialda Karahasanović Foto: Printscreen Instagram, Instagram/queenrialda, Printscreen/Instagram

Rialda je zbog ljubavi rešila sve da napusti i preselila se u Beč, a o njenom životu se danas uglavnom zna zahvaljujući društvenim mrežama gde neretko objavljuje trenutke iz svog života.

Ona se trenutno nalazi sa porodicom u Crnoj Gori gde redovno pokazuje kako uživa u toplim letnjim danima, a sada se slikala u bikiniju i izgledom sve raspametila.

Foto: Printscreen Instagram

Ona je, inače, govorila o tome da se tokom trudnoće ugojila 30 kilograma, a zahvaljujući disciplini i redovnim treninzima uspela je brzo da vrati kilažu koju je imala pre trudnoće.

- Ugojila sam se mnogo za moj pojam, 30 kilograma. Još uvek sam u šoku. Porodila sam se na carski rez i uvek bih ga birala. Bol je trajao svega 15 minuta nakon narkoza, ali i sada ga imam kada se vratim na taj momenat. Ni ta bol nije bila neka strašna, iako sam se ja pripremala jer su iskustva različit. Od tog momenta me nikada ništa nije zabolelo i jako sam se brzo oporavila. Moje iskustvo je sjajno - rekla je tada ona za domaće medije.

"Promene su mi teško pale"

Ona je, takođe, jednom prilikom govorila o tome koliko joj je preseljenje u Beč teško palo.

1/5 Vidi galeriju Rialda Karahasanović Foto: Printscreen

- Promene su mi teško pale, iako sam neko ko se lako nosi sa promenama, ovo je nekako bilo sve odjednom. I selidba i pauza od posla, mog načina života, totalna promena tempa na koji sam navikla. Borila sam se i trudila da budem jača od svega (pogotovo jer ne volim da priznam svoje slabosti), bilo je dana kad sam bila super, ali bilo je dana kada sam noćima plakala i preispitivala sebe i sve oko sebe. Naravno to je sve i normalno, ali moja psiha se nije baš najbolje nosila sa svim dešavanjima. Jedva sam čekala dan da rodim Gloriu jer sam znala da u tom trenutku sve će da dođe na svoje mesto, kao i što jeste - rekla je ona tada za "Blic", priznajući da se borila sa postporođajnom depresijom.

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