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Peto veče 32. Sarajevo Film Festivala ponovo je pretvorilo prostor ispred Narodnog pozorišta u mesto susreta filma, poznatih ličnosti i glamura. Veliku pažnju javnosti privukao je dolazak regionalne muzičke zvezde Tee Tairović.

Tea je u pratnji supruga Ivana u raskošnoj haljini, koju je za ovu priliku kreirala poznata crnogorska dizajnerka Nataša Pejoviċ, prošetala glamuroznim crvenim tepihom, gde je pozirala medijima i dala izjave, a potom se uputila u salu kako bi ogledala film "Queen at Sea".

Budući da je Tea veliki ljubitelj filmova, ova drama iz 2026. godine, koja je svetsku premijeru imala na Berlinalu u glavnom takmičarskom programu, privukla joj je posebnu pažnju.

Tea Tairović Foto: Ketil Martinsen / Gonzales Photo / Profimedia, Privatna arhiva

Već boravila u Sarajevu

Tea je inače prethodno veče imala koncert u Sarajevu, pa je svoj boravak u jednom od omiljenih gradova iskoristila i odazvala se pozivu da prisustvuje čuvenom filmskom festivalu!

Tea je večeras i za mnoge modne znalce i kritičare bila inspiracija, budući da je crvena haljina koju je ponela izrađena od čak 10 metara čiste svile.

Pored Tee, večeras je crvenim tepihom prošetala i holivduska zvezda Vudi Harelson, koji je primio Počasno srce Sarajeva.

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Tea Tairović Izvor: Privatna arhiva

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