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Cveta Majtanović, nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja „Idol“, povukla se iz medija i poslednjih godina vodi život daleko od televizijskih kamera. Ipak, njen povratak u fokus javnosti dogodio se zahvaljujući fotografijama koje je objavila sa letovanja.

Na jednoj od fotografija Cveta je pozirala naga na plaži, dok je intimne delove tela prekrila nalepnicama. Objavu su njeni pratioci dočekali različitim reakcijama, a komentari su se brzo nizali ispod fotografije.

Pokazala i partnera

Nekadašnja pevačica potom je podelila i fotografiju sa partnerom. Njih dvoje su pozirali tokom poljupca, dok je Cveta ovog puta bila u bikiniju.

Pažnju je privukao i izgled njenog partnera, koji je nosio crni lak na noktima, što je dodatno izdvojilo fotografiju među ostalim prizorima sa odmora.

Cveta je svojevremeno bila jedno od prepoznatljivijih lica domaće muzičke scene nakon pobede u „Idolu“. Međutim, nakon perioda velike medijske pažnje, odlučila je da se povuče iz javnosti i život usmeri u potpuno drugom pravcu.

Danas se povremeno oglasi na društvenim mrežama, a njene objave pokazuju da se više ne obazire na očekivanja javnosti i da svoj život deli onda kada ona to želi.

1/7 Vidi galeriju Cveta Majtanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Ima dva doktorata

Inače, Cveta se nakon uspeha koji je ostvarila u muzičkom svetu povukla iz javnosti i posvetila studijama. Ona je članica Mense i ima dva doktorata.

- Ovo je četvrti put da diplomiram: prvo psihologiju, zatim inženjerstvo, zatim dvostruki doktorat iz računarskih nauka, a sada i izvršni master poslovne administracije. Mislim da sam zvanično ostala bez diploma... možda je vreme da pokušam nešto potpuno drugačije u životu da vidimo - napisala je Cveta nedavno na svom Instagramu.

Ona je o promeni životnih navika ranije je govorila za medije.

- Na univerzitetu sam počela da radim kao neko ko je bio mentor u razvoju start up-a, jer sam sama osnovala Novosadski informativni portal i onda sam kroz praktično iskustvo studentima pokazivala, a naravno postoji jedan fantastičan metodološki okvir koji oni prate.