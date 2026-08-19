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Lepa Brena je 1987. godine glumila u filmu "Hajde da se volimo", koji je zabeležio neverovatan uspeh u tadašnjoj Jugoslaviji, u kojem je navodno skočila sa čuvenog Starim mosta.

Pevačica se 39 godina kasnije slikala ispred mosta, pred nastup u Mostaru. Brena je za večernju šetnju odabrala laganu žutu haljinu sa pojasom oko struka i šlicom do kuka. Na glavi je nosila šešir iste boje, a lice bez trunke šminke prekrila je efektnim naočarima.

"Mostar", napisala je kratko pevačica uz emotikon žutog srca i dobila pregršt komplimenata u komentarima.

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Pritnscreen/Instagram

Davne 1987. godine, čuvena jugoslovenska zvezda Lepa Brena snimila je prvi deo filma "Hajde da se volimo", koji bio izuzetno popularan u celoj Jugoslaviji. Naime, jedna od najvećih atrakcija u filmu bio je čuveni skok Lepe Brene sa Starog mosta u Mostaru.

Gledajući te scene cela Jugoslavija je ostala bez daha i mnogi su mislili da je čuvena pevačica izvela taj skok, no ubrzo su svi potvrdili da je Brena imala dublera za tu scenu.

Međutim, to je bila prava misterija, niko godinama nije znao koja je to žena skočila umesto Lepe Brene, ali u tome je caka, nije žena, već muškarac.