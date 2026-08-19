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U domu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića danas je poseban dan. Filip slavi 41. rođendan, a među prvima koji su mu uputili čestitku bila je upravo njegova majka Zorica Nakić, koja je emotivnom objavom na Instagramu raznežila mnoge.

Zorica je odlučila da sinovljev rođendan obeleži fotografijom iz njegovih mlađih dana, koja do sada nije viđena u javnosti, a uz prizor svog naslednika u tinejdžerskom periodu uputila mu je i kratku, ali veoma emotivnu poruku.

- Srećan rođendan - napisala je Zorica.

Ovako je izgledao kao dečak

Objava je za kratko vreme privukla pažnju, a pratioci su imali priliku da vide kako je Filip izgledao kao dečak.

Čestitkom se oglasila i Filipova tašta, Borka Mihajlović. Ona je takođe podelila njegovu fotografiju na Instagramu, uz emotikon srca, čime je pokazala da između nje i zeta vlada veoma lep odnos.

Foto: Printscreen Instagram

Filip je tokom godina izgradio uspešnu karijeru, a pored porodičnog života sa Aleksandrom Prijović, veoma je posvećen i poslu.

Školovao se u Sjedinjenim Američkim Državama. Završio je International School of Belgrade, nakon čega je obrazovanje nastavio na Univerzitetu „Rajs“ u Hjustonu, gde je diplomirao psihologiju i biznis menadžment.

Uspešan u poslu

Pre nego što se posvetio produkciji, radio je kao sportski agent na Beverli Hilsu, a danas je poznat i kao jedan od ljudi koji stoje iza velikih poslovnih uspeha svoje supruge Aleksandre Prijović.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: ATA images

Filip i Aleksandra, koji imaju sina i ćerku, nedavno su uživali u porodičnom odmoru u Crnoj Gori. Vreme su provodili na jahti Lepe Brene i Bobe Živojinovića, u društvu najbližih, pa je leto za porodicu Prijović-Živojinović bilo ispunjeno druženjem i lepim trenucima.

Sada je, međutim, sva pažnja usmerena na slavljenika – Filipa, kojem su najbliži već od ponoći počeli da pristižu sa čestitkama.