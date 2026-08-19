OVO JE PORODIČNA KUĆA MILICE TODOROVIĆ U KRUŠEVCU! Pevačica renovirala dom i pomogla svojim roditeljima: Nisam držala bušilicu i mešala malter
Kuća Milice Todorović u Kruševcu je njena oaza mira u koju odlazi kad god ima predah od napornih nastupa.
Milica Todorović je posle godina vrednog rada uspela da sebi obezbedi krov nad glavom u najelitnijem naselju u Beogradu. Navodilo se da pevačica nije mogla da iskešira stan u celosti pa je luksuznu nekretninu kupila na rate.
Vezana za rodno mesto
Iako se u potpunosti osamostalila, Milica je jako vezana za roditelje koje žive u Kruševcu i jedva čeka da ugrabi trenutak da ih poseti u rodnom gradu.
Zajedno provode kvaliteno vreme, što pevačica često pokazuje na Instagramu, a kako izgleda njen porodični dom pokazala je ekipa emisije "Paparaco lov" .
Kuća Milice Todorović u kojem je odrasla je dvospratnica sa prizemljem i garažom, smeštena na obodu grada, a posebnu pažnju privlači okućnica ograđena stilizovanom crnom ogradom od gvožđa, što kući daje dodatnu draž.
Pevačica mnogo ulaže u izgled doma, a kada je snimana emisija, kuća je renovirana, pa na jednom delu nije bila završena fasada.
Ranije su komšije Milice Todorović davale intervjue u kojima su govorile da je krajnje vreme da poznata pevačica roditeljima renovira kuću i sredi fasadu, što je ona na kraju i uradila.
Ipak, mnogima je zapalo za oko to što u dvorištu ima mnogo zelenila i raznovrsnog cveća o kojem brigu vodi Miličina majka, a to daje poseban i svež izgled i doprinosi ugodnom boravku u dvorištu.
Obnovila porodičnu kuću
- Radovi na obnovi moje porodične kuće nisu dugo trajali i nisam držala bušilicu i mešala malter. Ja sam radila svoj posao u kome sam najbolja. Sve su radili majstori. Meni je jako drago što sam bila u mogućnosti da pomognem svojima da obnovimo porodičnu kuću i da nam svima u njoj bude ugodno - ispričala je Milica jednom prilikom.