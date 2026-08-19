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Domaća javnost ostala je prijatno iznenađena kada je osvanuo snimak sa proslave 48. rođendana Jelene Karleuše.

Pop zvezda je na svečanoj večeri okupila najbliže ljude, među kojima se našao i njen bivši muž Duško Tošić, što niko nije očekivao jer su njih dvoje donedavno bili u lošim odnosima.

Kao u dobra stara vremena

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs

Duško je sedeo pored Jelene vrlo raspoložen i nasmejan, dok je tačno u ponoć Jelenu dočekalo slatko iznenađenje i svećice koje je oduvala u čast svog rođendana, a za šta se pobrinuo njen bivši suprug.

Bivši fudbaler je poslednjih meseci u vezi sa Norom Milovanović, međutim, nakon ovog događaja usledio je potez koji nije promakao korisnicima društvenih mreža.

Foto: Printskrin Instagram

Kako se može videti na Instagram profilima, Nora više ne prati Duška na ovoj društvenoj mreži. Time je napravljen još jedan potez koji je dodatno podgrejao priče šta je zapravo istina o njihovom odnosu.

Nije joj drago

Prema priči koja se brzinom svetlosti proširila po kuloarima, Nori nije bilo nimalo drago što je Tošić prisustvovao proslavi, pa je došlo do raskida, a neki tvrde da je razlog druge prirode, što ostaje da saznamo.

Naša redakcija poslala je Dušku poruku, kako bismo čuli i njegov komentar na ovu priču, ali nam on nije odgovorio do objavljivanja teksta.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić i Nora uhvaćeni zajedno Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, sudeći po snimcima koje je juče Kurir prvi objavio, Jelena nije krila sreću i zadovoljstvo, a činjenica da su odnosi između nje i Duška nikad bolji. Karleuša je na svečanoj večeri zablistala u haljini brenda "puči", dok je Tošić pokazao izvajane mišiće u crnoj majici sa kratkim rukavima.

Istovremeno, naslednice Jelene i Duška, Atina i Nika Tošić, pripremaju se za veliko rođendansko slavlje. Atina proslavlja punoletstvo, dok njena mlađa sestra Nika puni 17. godina, na isti dan.

Jelena i Duško zajedno organizuju njihovu rođendansku žurku o kojoj će se dugo pričati, pa ih je to ponovo spojilo.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Kurir.rs

JK i Duško Tošić ponovo zajedno: