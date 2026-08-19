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Supruga Sergeja Trifunovića, Isidora, otrkila je svoju stranu priče, nakon situacije u jednom tržnom centru, kada je po izlasku iz jednog butika zapištala.

Reagovala policija

Ubrzo nakon toga policija je stigla u tržni centar, a ona je dala izjavu u PU Savski venac, a koja se odigrala 7. avgusta 2026. godine.

Podsetimo, supruga Sergeja Trifunovića ušla je u kabinu pomenute prodavnice sa gomilom kesa, ali i velikim brojem garderobe za probanje.

Po izlasku iz kabine sve stvari je vratila. Međutim, kada je izlazila iz prodavnice, "zapištala" je, a obezbeđenje prodavnice je momentalno postupilo po ustaljenoj proceduri da zove policiju.

1/6 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printsceen/Instagram, Printscrean, Printscreen Instagram

Po dolasku policije na lice mesta, Isidora je govorila da joj je sako "slučajno upao u kesu", međutim, uprkos tome, policija će protiv nje podneti krivičnu prijavu.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je o događaju koji se dogodio u jednom maloprodajnom objektu.

Nakon što su mu predočene okolnosti događaja, naložio je policijskim službenicima da se protiv I.T. podnese krivična prijava redovnim putem zbog krivičnog dela krađa iz člana 203 stav 1 Krivičnog zakonika.

"Ne mogu da lažem, ona je ostala"

Istina o incidentu

Sada je Isidora iznela svoju stranu priče.

- Imali smo neki plan za dan i odlučili da napravimo nabavku, za frižider, ne za ormar. I odlučili da to uradimo u jednom tržnom centru, koji Sergej inače ne podnosi. I prolazimo pored te radnje i ja kažem, hajde samo da svratimo da vidimo šta ima i on mi kaže "Nemoj". Mu uđemo, ja napravim pun krug, ništa mi se ne dopadne i hoću da izađem, u međuvremenu sam izgubila Sergeja i zove ga, a ona kaže: "Dođi tu i tu, našao sam ti košulju i pantalone, samo da probaš". Odemo, probamo, zajedno smo bili u kabini, meni se to nije svidelo, vratim na ofinger i izlazim iz radnje. Zapištim, ne registrujem, jer stalno nešto pišti. Dolazi čovek kaže: "Je l ovo vaše", ja kažem: "Šta", "Ova košulja", ja kažem: "Ne nije" i on kaže: "Vi ste je poneli", ja kažem dobro nema veze, platićemo odmah, on kaže: "Ne može".

1/8 Vidi galeriju Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

- Ja sam vratila neke stvari, a ona je ostala, ne mogu da lažem, ja ne znam gde, da li je ostala zakačena za kesu, negde mi je ostala sa stvarima. Imala sam stvari i torbu. Momentalno smo rekli: "Hajde da je platimo". Čovek je rekao "Ne". Ja sam pitala: "Kako mislite ne?", on kaže nije takva procedura. I kaže: "Ajde pođite vi sa nama" i mi pošli i meni prvi put i Sergeju prvi put - rekla je ona u podkastu "Sigurno mesto"

Supruga Sergeja Trifunovića otkrila je da su tu sačekali policiju, nakon čega su otišli u stanicu Savski venac, nakon čega je ona mirno otišla kući, bez daljih incidenata.

kurir/blic