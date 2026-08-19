Sloba nedavno završio u Lazi

- Ja sam hvala Bogu super, osećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gde sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u besu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gde sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se oseća loše. Moja žena je stomatolog, pa čoveka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio - ispričao je nedavno.