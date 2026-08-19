"KAKO JE KAD SVOJE IZDAŠ..." Oglasila se Jelena u jeku priča da se razvodi od Slobe Vasića, javno ga potkačila
Poslednjih dana brak Slobe Vasića i Jelene Vasić našao se u centru pažnje javnosti, nakon što se pojavila navodna prepiska pevača sa drugom devojkom.
Ubrzo su usledili navodi da supružnici više ne žive zajedno, dok je Jelena ostala sa njihovim detetom.
Ona se sada oglasila na društvenim mrežama objavom koja je odmah privukla pažnju, a mnogi su se zapitali da li iza njenog poteza stoji poruka upućena upravo Slobi.
Naime, Jelena Vasić se snimala u automobilu dok je pevala stihove koji nose snažnu poruku:"Mislila sam da te pitam, kako je kad izdaš svoje... Da ko čovek kažeš, kriv sam, da ti kao žena priznam".
Iako nije javno imenovala Slobu, mnogi su odmah naslutili da je ova objava direktna poruka njenom bivšem partneru sa kojim više ne živi.
Sloba nedavno završio u Lazi
Ovaj skandal dolazi neposredno nakon što je pevač proveo nekoliko dana u Psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", o čemu je kasnije i sam otvoreno govorio.
- Ja sam hvala Bogu super, osećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gde sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u besu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gde sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se oseća loše. Moja žena je stomatolog, pa čoveka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio - ispričao je nedavno.